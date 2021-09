El 2021 de Azimut Holding es un récord

Gabriele Blei: el objetivo es cerrar el año con más de 6.000 millones de entradas netas

Azimut Holding, empresa italiana entre los mayores operadores de capital privado del mundo con una masa de capital gestionada de más de 77.000 millones de euros, está registrando un rendimiento récord en 2021, tanto en términos de entradas netas como en términos de acciones en la bolsa de valores. Hablamos de ello con el CEO, Gabriele Blei.

En agosto, Azimut registró entradas netas de 648 millones de euros, alcanzando una cifra récord de 14.300 millones desde principios de año. ¿Cómo fueron posibles estos resultados? ¿Cuál es la meta para fin de año?

En 2021, hemos logrado entradas significativas hasta el momento, gracias a la contribución de nuestras redes de distribución que se han beneficiado del lanzamiento de nuevos fondos, tanto en la gama de fondos abiertos, como de productos ilíquidos para apoyar la economía real, que han contribuido desde principios de año al 35% de netas de nuevos fondos. Además, el trabajo de nuestro Global Asset Management Team, generó un desempeño al cliente, neto de costos, que oscila entre + 5.5% y + 6%. En Italia nuestros asesores financieros recaudaron 2.300 millones de euros, pero sobre todo esta cifra tiene un protagonismo aún mayor por la calidad de la financiación y los trabajos en curso, para reposicionar la asignación de activos del cliente en productos que invierten en mercados privados, que en el actual escenario macroeconómico, ayudarán a generar el rendimiento adicional para proporcionar rentabilidades positivas a medio y largo plazo. A nivel internacional, hemos generado entradas netas positivas de 4.600 millones de euros, a las que hay que sumar 7.400 millones de entradas netas vinculadas a transacciones de fusiones y adquisiciones en EE. UU.Y Australia.

En un escenario de mercados normales, planeamos continuar la tendencia positiva también en los últimos cuatro meses de 2021, a pesar de la fuerte estacionalidad de septiembre. El objetivo es cerrar el año con más de 6.000 millones de euros de entradas orgánicas netas y, después de agosto, confiamos en poder superar este nivel.

En este panorama tan positivo, ¿cuál es el impacto de la economía real?

La economía real está entrando en los portfolios de nuestros clientes porque no hay alternativas. A lo largo de las décadas, las inversiones de nuestros clientes han tenido que evolucionar con el contexto del mercado y ahora las carteras de bonos y balanceadas, ya no son suficientes para generar retornos positivos. Hoy, para lograr rendimientos similares, necesitamos diversificarnos más e introducir nuevas clases de activos como impulsores del rendimiento futuro. La economía real entre los diferentes tipos de acciones, crédito, bienes raíces, etc. debería tener un peso entre el 15% y el 30% para generar un impacto positivo en las carteras en un contexto de tasas cero-negarivas, que los bancos centrales se están preparando para subir gradualmente. Actualmente, Azimut tiene una exposición en fondos alternativos equivalente a 3.500 millones de euros de los 78.000 millones de activos totales. Somos unos de los pocos que hacemos esto para los clientes minoristas a través de una red de asesores financieros, pero esto nos permite construir un historial sólido y ofrecer retornos a nuestros clientes.

El stock de Azimut alcanzó, y por primera vez superó, los valores prepandémicos: algún comentario sobre esto y cómo fue posible.

Azimut cerró los primeros seis meses de 2021 con un crecimiento del beneficio netodel 58%, hasta los 226 millones de euros, pero lo que es aún más relevante son los beneficios netos recurrentes que crecen casi un 100% interanual. En este contexto, hemos elevado nuestro objetivo de beneficio neto para 2021 de 350 millones de euros, a un rango de 350 a 500 millones de euros, asumiendo condiciones normales de mercado. Esto nos llevará a generar un beneficio neto acumulado superior a los 1.000 millones de euros entre 2019 y 2021, con un margen neto en la parte superior del sistema. No obstante, nuestra capitalización de mercado solo ha descontado mínimamente este crecimiento, a pesar de que estamos felices de volver a los niveles anteriores a la pandemia. Sin embargo, nuestra valoración se mantiene con un descuento de entre el 40% y el 60% en comparación con nuestros competidores, a pesar de un modelo de negocio que genera caja, paga dividendos, es diversificado y crece.

A pesar de la tendencia positiva de los últimos meses, persiste cierto nerviosismo en los mercados, como si estuviéramos en vísperas de un posible evento negativo. ¿Cuál es tu idea al respecto?

Los mercados de renta variable se han recuperado a niveles prepandémicos; el sector de bonos ha comenzado a generar retornos negativos y es importante revisar la asignación de activos en el mediano y largo plazo. Hoy vivimos en un entorno de amplia liquidez, que los bancos centrales comenzarán a retirar paulatinamente, mientras que el tema de la inflación constituye uno de los principales factores de riesgo y hay dudas sobre su temporalidad o no con el efecto que esto tendrá en el alza de las curvas de rendimiento. Por otro lado, el crecimiento después de la pandemia es robusto y estamos al comienzo del plan europeo de próxima generación de la UE que desplegará un importante plan de inversión. Todo ello puede tener un impacto positivo en el crecimiento y los resultados corporativos, pero no podemos descartar un aumento de la volatilidad dado el cambiante entorno macroeconómico, las valoraciones de las clases de activos cotizadas que tienden a situarse en la cima de las medias históricas y el efecto del aumento de los precios de las materias primas, así como la falta de algunos componentes fundamentales para muchos sectores industriales.

Nuestros clientes pueden contar con una sólida experiencia con más de 150 profesionales en 17 países, tanto en activos líquidos como ilíquidos y una diversificación de producto, geográfica y de riesgo, que nos permitirá aprovechar cualquier retroceso del mercado para invertir con un horizonte de inversión a medio-largo plazo y generar rendimientos positivos. Nuestra tarea será gestionar el comportamiento emocional y diversificar al máximo.

(I.S.)