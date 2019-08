El bitcoin presente y futuro de las apuestas en los juegos de azar online

El ser feliz no es algo fácil, pero está claro que esto depende de cada uno. Como afirma la psicóloga Mila Cahue; “la felicidad se consigue cuando hay satisfacción, autonomía y sabes gestionar tu vida”. Posiblemente la receta para ser feliz no exista, pero sí que hay muchas cosas que se pueden hacer para conseguirlo.

La llegada de las nuevas tecnologías ha revolucionado muchísimos aspectos de la vida de las personas. Internet ha dado un vuelco a la forma de hacer muchas cosas, y como no podía ser de otra manera también a la hora del entretenimiento.

Al ser humano les hace falta ser feliz y divertirse en esta vida, pero esto no es posible si se tiene una rutina que afecta negativamente, y esto a la larga pasa una gran factura, tanto a nivel psicológico como físico a toda aquella persona que lo padezca. Hoy existen innumerables alternativas de entretenimiento, que ayudan a superar la monotonía, como pueden ser los juegos online, grandes empresas de software han apostado por la tecnología para crear juegos en línea diferentes y de última generación.

¿Qué es un bitcoin?

Es muy probable que hayas oído hablar de los bitcoins, pero que no sepas muy bien de qué se trata. El bitcoin no es ni más ni menos que una moneda como es el euro o el dólar estadounidense, que vale para comercializar bienes y servicios.

Pero a diferencia de otras monedas, el bitcoin es una divisa electrónica, una moneda virtual. Esto quiere decir que es intangible, que no se puede palpar en ninguna de sus formas, como se puede hacer con el resto de monedas o billetes, pero se puede utilizar como medio de pago de la igual manera que cualquiera de las demás.

El bitcoin es la moneda digital más utilizada de todo el mundo, y tiene muy buenas razones para esto, y para alcanzar cada vez más popularidad. Usuarios particulares, empresas y negocios, encuentran en el bitcoin muchas ventajas frente al resto de monedas.

Algunas de sus ventajas pueden ser que no pertenece a ningún estado o país, y se puede usar en todo el mundo por igual. Se puede comprar bitcoins en cualquier moneda. No existen intermediarios las transacciones son de persona apersona. No está controlada por ningún estado, banco o institución financiera…

¿Cómo jugar en bitcoins?

El sector del juego online no se ha quedado atrás y también a dado la bienvenida al bitcoin, este se ha adecuado de una forma original a las salas de los casinos en internet, así como a los corredores de apuestas y a muchas otras plataformas de juego.

Es muy posible que nos preguntemosqué es un casino bitcoin; pero la respuesta es muy sencilla, pues son los casinos que ofrecen la posibilidad de jugar en bitcoins. Esto ofrece muchas ventajas, ya que las transacciones son rápidas y anónimas, no existe recargos por devoluciones, y no hay que preocuparse por los impuestos. El bitcoin no es una divisa oficial, asique jugar con ellas no es ilegal en ninguna parte. Se puede jugar a cualquier juego blackjack, ruleta, en las tragaperras o slots, bingo, póker… además la mayoría de los casinos bitcoin, muchos de sus bonos los tienen enfocados a los jugadores que utilizan bitcoins como moneda de pago.

Jugar a cualquier hora y desde cualquier lugar

Las grandes salas de juegos ubicadas en Internet, suelen ofrecer los mismos juegos que cualquier sala física. Pero sin embargo estas ofrecen muchas más mejoras como puede ser la de no tener que adecuarse a ningún horario. Aquí se puede jugar cuando se quiera, ya que los juegos online están abiertos las 24 horas del día y los 365 días del año. Además, se puede jugar desde cualquier sitio, sin la necesidad de tener que desplazarse a ningún lugar. Las nuevas tecnologías permiten el acceso a internet desde prácticamente cualquier lugar con un ordenador, tablet, teléfono, móvil o televisor. La banda ancha hoy es mayor que nunca, y la velocidad de conexión muy rápida, contando que ya está aquí la tecnología 5G, lo que es una mejoría total a la hora de jugar online.

Como puede ser el futuro del bitcoin en los juegos

Si el futuro es aquello que está por venir, hay cosas que ya se pueden deslumbrar, como es el caso de los bitcoins en los juegos online, pues todo parece que, en un futuro no muy lejano, todos acabaremos pagando con bitcoins las partidas de blackjack y de las tragaperras online. La incorporación cada vez de más webs, así lo indica, aunque el precio tiene que aumentar para que aquellos jugadores que apuesten cantidades pequeñas puedan hacerlo sin ninguna dificultad.

A pesar de las políticas de seguridad, del cifrado de extremo a extremo para la protección de los datos de los jugadores, en el pasado millones de datos de tarjetas de crédito han quedado expuestos por los ataques de los ciberdelincuentes. El jugar con bitcoins es una capa de seguridad extra, pues de esta forma no hay datos financieros ni números de tarjetas de crédito.