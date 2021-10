El cambio de look de Mario Bros desconcierta a los fans del videojuego

El clásico plomero italiano Mario Bros, se sometió a un leve cambio de look, pero los usuarios de las redes sociales se perturbaron: ¡se quitó el bigote!

Presuntamente un usuario de Twitter de nombre SlashSMC decidió que era momento de hacerle un retoque a la imagen del clásico plomero de Nintendo. La verdad es que, suele ser difícil aceptar el cambio de imagen de una persona. Claro, algunos pueden lucir rejuvenecidos, sin embargo, los usuarios de las redes sociales sencillamente dicen: “Mario afeitado es lo peor que he visto”.

Para nadie es un secreto que Mario Bros ya ha sufrido algunos cambios en su imagen desde que vio la luz en 1983. Cada juego lanzado en años recientes muestran a este fontanero rojo con retoques que permiten mantenerlo vivo en esta época.

Su nueva imagen fue publicada en Nintendo Life dejando a todos pasmados. Actualmente las redes sociales se han convertido en el principal medio de información, por lo tanto, algunos usuarios asumieron que Shaved Mario era Mario en Odyssey (el mismo del Nintendo Switch que se lanzó en Japón y USA en 2017) y que se trataba de una actualización del juego 3D. Pero, afortunadamente para muchos fans no ha sido así. Es sencillamente, el ingenio y creatividad de un usuario que ha expresado su fanatismo por el estilo “bien afeitado de la moda masculina”.

Cabe destacar que, Mario es uno de los personajes de videojuegos más emblemáticos de todos los tiempos, debido a que fue el responsable de todas las aventuras de la generación de los años 80. De hecho, él fue el protagonista de los juegos de Nintendo. ¡Sus aventuras para salvar a la princesa eran épicas!

Tal como ocurre en la vida real, cuando alguien está acostumbrado a la apariencia física de una persona, sencillamente se siente incómodo ante el cambio. ¿Cómo puedes siquiera jugar cuando tu héroe favorito se ha hecho un cambio radical?

A algunos les parece perturbador la nueva imagen de Mario, pues de hecho, no solo se le cortó su bigote sino también sus patillas. ¿Será que el afeitado es tendencia? La verdad es que hoy en día se lleva mucho la barba, pero de forma muy estilizada y definida. Desde luego, desde hace algunas décadas el estilo “apurado” suele ser lo más usado, "porque brinda un aspecto más impecable y juvenil", así lo indican desde Mrshave.es, a quienes tampoco les pareció muy acertada la nueva imagen del personaje.

Actualmente, los hombres pueden afeitarse con distintos estilos. Aun así, hay ciertas personas que no toleran los nuevos cambios de look, y eso es precisamente lo que ocurrió hace unas semanas, cuando salió a la luz la imagen de Mario Bros.

Hay opiniones encontradas. Por un lado, hay quien dice que sencillamente Mario debe seguir siendo quien es, porque forma parte de la infancia de muchas personas. Otros, por otro lado, indican que el cambio le sienta bien, porque se ve “más joven”. De hecho, este clásico fontanero ha obtenido el nombre de “Shaved Mario” (Mario afeitado). Y por fin aparenta la edad que realmente tiene, entre 24 a 25 años, según una entrevista a Shigeru Miyamoto en el 2005.

El cambio de imagen de este clásico hombrecito no dejó a nadie indiferente. Al principio se pensó que se trataba de un cambio oficial y permanente, y por supuesto las protestas en las redes sociales no tardaron en salir. Sin embargo, se trató de la creatividad de un usuario que es fan del videojuego.

De cualquier forma, este evento evidencia varias cosas: en primer lugar, que los fans no desean a un fontanero rojo sin pelo, aunque a ellos mismos les guste el estilo apurado que caracteriza la moda actual masculina. Por otro lado, este acontecimiento indica que las redes sociales pueden convertir cualquier noticia en viral en tan solo pocas horas. Esto puede ser positivo o negativo.

Una noticia falsa viral puede causar muchos problemas. Con respecto a este caso, sabemos que no has herido los sentimientos de Mario Bros, pero ¿qué sucede con todo lo que se señala en las redes y perjudica a una segunda o tercera persona?

En esta era digital se hace imperante buscar fuentes fidedignas. De hecho, desde nuestro equipo de redacción y periodismo recomendamos no distribuir información no comprobada, independientemente del tipo de noticia que sea.

Antes de pulsar la tecla “Enter” o “enviar” hay que considerar varios factores: ¿es necesario transmitir este mensaje? ¿Perjudicaré a otra persona? ¿Estoy seguro de la fuente de información? Por ahora, el dueño del videojuego no se ha pronunciado respecto a esta situación que se ha vuelto viral en pocos días. No obstante, no todas las noticias falsas tienen el mismo final. Por lo tanto, es de suma importancia usar las redes sociales con responsabilidad.

(I.S.)