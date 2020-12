Leyendas del fútbol presumen su "uniforme" inspirado en el personaje más famoso de Roberto Gómez Bolaños.

MÉXICO.— En conmemoración a los 50 años de "El Chavo del 8", EA Sports, creó un uniforme especial para FIFA 21, inspirado en el personaje del comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños.

El Kit estará disponible del 10-13 de diciembre, y Raúl Jiménez, "El Matador" Hernández, Miguel Layún, Alan Mozo, Sebastián Córdova, así como figuras internacionales como Pelé y Ronaldo "El Fenómeno", aparecen como parte del equipo "Chespirito".

Cabe destacar que en otra edición del videojuego, se conmemoró también al personaje "Chapulín Colorado".

Jugadores como Ronaldo Nazario y Kaká ya presumieron su uniforme del Chaves, como es conocido en Brasil el personaje de "El Chavo del 8".

Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves!! O que acontece quando você mistura o que há de melhor na nova geração, com o que havia de melhor na antiga? Com certeza, é o pacote de uniforme do Chaves no FIFA 21.

@EASPORTSFIFA @EAFIFABR @ChavodelOcho_Of #ad pic.twitter.com/uAHw3MTJvp