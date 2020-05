El #FruitSnackChallenge pone a prueba la paciencia de los niños (Vídeos)

Tener a un niño en casa durante la cuarentena hace buscar ideas para entretenerlos, es por eso que en redes sociales surgió la tendencia del #FruitSnackChallenge o reto de los dulces.

El reto consiste en poner frente al niño una golosina y pedirle que no se lo coma hasta que el adulto regrese; para saber si obedecen, dejan grabando de manera incógnita el momento de la espera.

En los videos publicados en redes se nota la desesperación de los niños para que el adulto regrese o simplemente se quedan viento el plato donde están los dulces con la tentación de comerlos.

Otros niños rompen la regla y se comen el dulce sin que la mamá haya regresado. Al final del reto todo queda en risas al ver la inocencia de los niños frente a la prueba.

La paciencia de Stormi

El video más famoso hasta el momento es de Stormi, la hija de Kylie Jenner quien se unió al #FruitSnackChallenge cuando su mamá le puso frente a ella un tazón lleno de chocolates.

La pequeña de dos años cumplió el reto y demostró su paciencia al esperar que Kylie regrese para comer los dulces.

Los seguidores de la influencer alabaron la actitud de Stormi e incluso se animaron a realizar el challenge con sus niños durante la cuarentena.

Se unen al reto

A través de Twitter e Instagram, los usuarios han compartido los videos del reto.

NAAH THIS IS THE BEST ONE IVE SEEN 😭😭😭🥴 #fruitsnackchallenge pic.twitter.com/hZ1hm2QbeK — DOMSKIIE|| SOUND CONTROLLA (@Domskiie) May 12, 2020

jacey kai, you’re def so cute but ya failed 😂💀 #fruitsnackchallenge pic.twitter.com/3XLstf1a5X — jessalyn tuason (@jessalynleanne) May 13, 2020

Ver esta publicación en Instagram #fruitsnackchallenge Una publicación compartida por Courtney Hayman (@courteroberts) el 13 de May de 2020 a las 4:55 PDT

So I finally did it and I knew she’d eat them 😂 #fruitsnackchallenge pic.twitter.com/VhEEPR4Fyr — #GoBeGreat 🙌🏾🙏🏾 (@GoBeGreat_) May 12, 2020