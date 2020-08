El futuro de la industria de los casinos online en México

Los casinos online son cada vez más populares por todo el mundo, y en México también está habiendo una transición de los casinos tradicionales a los casinos en línea. La industria del juego cada vez mueve más dinero y la tendencia es totalmente al alza. Cada vez es más fácil acceder a internet, por lo que podemos jugar desde cualquier parte del mundo, con la facilidad de conectarnos desde un ordenador, móvil, o tablet.

Hay numerosos casinos online en los que incluyen diferentes juegos como la ruleta, el poker o las máquinas tragaperras. Aunque es importante elegir los mejores casinos online para estar seguros y jugar tranquilos. Por lo que es recomendable que investiguemos sobre el casino antes de empezar a jugar, verifiquemos los diferentes métodos de pago, los bonos y sobre todo que tenga licencia y sea una página web segura. También a la hora de elegir el mejor casino online en México puedes revisar la página online-casinos.com.

Historia de los casinos en México

Para poder entender el futuro de los casinos en México es importante que sepamos su historia primero. El origen de los casinos en México data de principios del siglo XX, allá por el año 1907, durante la presidencia de Porfirio Diaz, firmó un decreto autorizando los juegos de azar. Desde entonces y sobre todo a partir de la segunda década de ese periodo, se empezaron a abrir los primeros establecimientos de juego como los que ahora conocemos.

Aunque no fue hasta 1947 cuando el gobierno promulgó La ley de juegos y sorteos, dando de esta manera el poder al gobierno, otorgando a la Secretaría de la Gobernación la autorización para la emisión de licencias, supervisión y control. A partir de entonces la industria del juego en México mejoró y pasó a ser regulada y segura. Este fue un paso muy importante en el futuro de la industria juego.

En el año 2004 esta ley cambió por la Ley Federal de Juegos y Sorteos, consiguiendo reglamentar el sector. De esta manera los casinos pasaron a ser totalmente legales y controlados por el Gobierno. Con la finalidad de atraer inversionistas extranjeros de otras partes del mundo al negocio del juego en el país. Con esta ley, la industria del juego en México está controlada en cuanto a la oferta, promoción y reglamentación.

La última modificación de esta normativa fue en el 2013, donde se modificó, añadió y eliminó varias disposiciones de la ley anterior. Con esta ley los casinos están controlados y supervisados. También tienen obligaciones fiscales por lo que todos tienen que pagar impuestos, e incluso son mayores que en otros sectores del país. Pero a cambio tienen a su disposición cualquier avance tecnológico que quieran utilizar.

Desde aquella época el negocio de los casinos ha ido aumentando, con numerosos casinos en la actualidad, moviendo millones de dólares en el país, generando empleos y atrayendo a turistas. En el futuro se espera que el sector siga creciendo en el país.

Llegada de los casinos online

En cuanto a los casinos online, no fue hasta 1996 cuando el primer casino online vio la luz. Con la llegada de internet todo cambió y desde ese año han ido apareciendo más casinos online. Permitiendo conectarse a casinos de todo del mundo y pudiendo jugar desde cualquier parte, sin tener que desplazarte a ningún establecimiento.

En el año 2014 se aprobó una nueva ley del juego, que por primera vez incluía a los casinos online. Aunque todavía no muchos casinos online cuentan con licencia y muchos de ellos que operan de manera ilegal.

Por lo que el futuro de los casinos en México, sigue la tendencia al resto del mundo, con los casinos online ganando terreno a los casinos tradicionales. Con cada vez más diseñadores y programadores que se dedican a nuevos softwares para juegos online, intentando emular la experiencia del casino físico. Incluso ya hay casinos tradicionales en México que han sacado su versión online. En definitiva es un sector que crece constantemente y que debido a que las leyes se han establecido recientemente hay mucho espacio para que el mercado crezca.

Legalidad de los casinos online

Los casinos en México están regulados bajo varias leyes y organismos. Existe la normativa del año 2004 y del 2014, desde entonces los casinos son legales, y por tanto hay un marco legal. La secretaría de gobernación (Segob) se encarga de las autorizaciones de los casinos online.

La Dirección General de Juegos y Sorteos es el organismo encargado de atender todos los asuntos relacionados a la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Los casinos siguen la ley Federal de Juegos y Sorteos y el permiso de la Segob. Pero aun así la normativa de los casinos online en México está en fase de desarrollo y tiene mucho que mejorar en cuanto a su legislación.

En México podemos encontrarnos casinos legales con licencias pero también sigue habiendo muchos casinos ilegales sin licencia. Este mercado no regulado hace una competencia desleal a las empresas que sí tienen licencia y operan dentro de la normativa. Por ello es muy importante que antes de empezar a jugar revisemos que aparecen en la lista de la Dirección General de Juegos y Sorteos.

En el futuro, el Gobierno pretende aprobar la nueva normativa, para terminar de regular el juego y eliminar todas las empresas ilegales. Creando un organismo dependiente del Segob, el Instituto Nacional del Juego, que se encargará de velar por la industria del juego y que estos cumplan con la legalidad. Verificando que todos los operadores cuenten con una licencia vigente, y en el caso que no la tengan y que operen de manera ilegal, lo sancionará.

De esta manera, regulando el mercado también se va a atraer a operadores extranjeros que quieran invertir en el sector mexicano. Mejorando de esta manera la industria mexicana y recaudando más impuestos por parte del gobierno, mejorando así la economía.

Ventajas de los casinos online

La comodidad, esta es la ventaja más obvia, jugando de manera online, no tendrás que desplazarte a ningún sitio y podrás jugar en cualquier momento del día. Además en los casinos online no tendrás que pagar ningún tipo de entrada, como si pasa en los casinos físicos. Unido a la comodidad, también está la privacidad, ya que al no tener que salir de casa ni acudir a ningún establecimiento, la actividad de jugar en el casino será totalmente anónima.

La seguridad, es otro factor importante a la hora elegir los casinos online. La gran ventaja de los casinos online es que no tienes que moverte de tu propia casa para jugar, evitando de esta manera el tener que salir a la calle con dinero. También eligiendo un buen casino online nos aseguraremos que estamos jugando en un casino seguro y fiable.

Los bonos, son otras de las ventajas de los casinos online, la mayoría de los casinos cuentan con diversos tipos de bonos. Como losbonos de bienvenida, este es un bono inicial como recompensa a tu primer depósito, aumentando así el saldo del jugador. Los bonos de giros gratis, que permite tiradas gratis, son muy beneficiosos para así jugar más veces y aumentar las posibilidades de ganar sin gastar más dinero.

Otros de los bonos que conceden los casinos son los bonos sin depósito, el cual te lo dan nada más registrarte, sin tener que hacer un depósito. Este bono también es muy recomendable para los usuarios que están empezando a jugar. O los bonos de fidelización que algunos casinos conceden dependiendo de la fidelidad que mantengas con el casino en línea, premiando la permanencia de los jugadores.

Por último, otra de las ventajas es el no tener límites en los juegos y la gran variedad de estos. En los casinos tradicionales puede pasar que haya zonas restringidas, que haya demasiada gente y no podamos jugar a los juegos que queremos, o que tengamos que esperar. En cambio con los casinos online esto no sucede, ya que tenemos al alcance de un solo clic numerosos tipos de juegos, sin ningún tipo de espera.

Oferta de juegos

Los casinos en línea cada vez están más en auge y esto es debido a la gran variedad de juegos que ofrecen. Los juegos más populares son las máquinas tragaperras, la ruleta, blackjack o el bingo.

El tragamonedas es uno de los preferidos por los mexicanos, y esto se debe a la gran variedad de diseños que ofrecen. Los casinos online cuentan con softwares atractivos y fáciles de jugar. También ofrecen buenos bonos, como el de tiradas gratis, aumentando la posibilidad de ganar. En cuanto al bingo, los casinos online intentan mantener la versión original, que tanto forma parte de la tradición mexicana.

Entre los juegos de cartas, el poker y el blackjack son aquellos que destacan. Siendo el blackjack todavía más popular, debido a que es más fácil vencer al crupier con una buena estrategia. El video poker es otra modalidad que nos podemos encontrar en los casinos online. La ruleta es otro de los juegos más populares de los casinos online. Podemos encontrarnos las diferentes variantes, como la ruleta europea, francesa y americana.

Otra de las opciones que los casinos online ofrecen son los casinos en vivo, que es otra forma de jugar online pero con la sensación de estar haciéndolo en un casino físico. Esto se debe gracias a las nuevas tecnologías, que permiten una calidad de imagen y sonido excepcional, dando la sensación de estar sentado delante del crupier. Por lo que podrás jugar a partidas en vivo pero desde cualquier lugar y durante las 24 horas del día.

El casino móvil también es una función a tener en cuenta a la hora de elegir un casino online. La comodidad de jugar desde un dispositivo móvil hace indispensable las aplicaciones y las versiones para móviles de los casinos. De esta manera podremos jugar desde cualquier parte y a cualquier hora solo desde nuestro celular. En algunas ocasiones contando con bonos específicos para el casino móvil.

Seguridad de los casinos online

A la hora de jugar en casinos online uno de los factores más importantes a tener en cuenta es la seguridad. Hay varias formas de analizar y elegir el mejor casino online, fiable y seguro. Solo cuando estemos seguros que un operador es fiable, es cuando deberíamos registrarnos y empezar a jugar. Por lo que debemos comprobar que las credenciales de la página hayan sido otorgadas por un órgano competente.

Es importante que verifiquemos el aspecto legal, y por tanto la licencia en colaboración con las organizaciones de juego responsable. Todos los casinos tienen que tener una licencia expedida por su país de origen, siendo siempre especificada por el casino en su página web. También tienen que someterse al reglamento bajo el marco legal del país en el que operan.

Después pasamos al aspecto técnico, comprobando las agencias y organizaciones que han otorgado los certificados a los casinos. Y por último revisar la política de protección de datos y la seguridad en la página web, es decir, cifrado SSL. Debemos comprobar que el casino online tenga un certificado SSL válido, y por tanto la página sea válida y segura. Solo tendrás que fijarte que el candado está cerrado y verde.

Otros de los aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir un buen casino son las opiniones y críticas de otros jugadores sobre el casino. Las valoraciones de otros jugadores contando su experiencia jugando en el casino, nos van a ayudar a elegir el mejor. Aunque no solo podemos fiarnos de las opiniones de otros usuarios a la hora de seleccionar un casino, si es otro factor a tener en cuenta.

Métodos de pago

Los mejores casinos online cuentan con diversos métodos de pago. Es importante que los casinos ofrezcan sistemas fáciles y seguros con los que realizar retiradas y depósitos. De manera que cada uno pueda elegir el método que más le convenga.

Para realizar el depósito, la mayoría de los casinos tienen gran variedad de métodos de pago. Ya sean los más tradicionales como la transferencia bancaria, latarjeta de crédito o Paypal. Este último es de las mejores formas de pago ya que permite el seguimiento de los intercambios bancarios, depósitos, balance e incluso disponer de tarjetas prepago.

Cada vez son más populares los monederos virtuales, como Neteller y Skrill, que permiten pagos de una manera rápida y fácil. Estos métodos cuentan con sistemas de pago encriptados que permiten realizar todas las operaciones de manera segura. Todas las transacciones son anónimas y toda la información personal está a salvo. Otra de las ventajas de estos sistemas prepago, es que te permite tener un control sobre tus finanzas y tener un presupuesto.

La tarjeta de prepago Paysafecar es un nuevo método que cada vez está siendo más utilizado, debido a ser un sistema fácil y seguro. Todos los depósitos están libres de cargos de tarifas y se realizan de manera inmediata.

En cuanto a los depósitos, muchos de los casinos permiten los pesos mexicanos, para hacer todo tipo de transacción. Incluso algunos casinos internacionales también los aceptan ya que la industria mexicana es una de las más grandes. Los depósitos son inmediatos de manera que puedas empezar a jugar al instante.

Conclusiones del futuro de los casinos online

En la actualidad, el sector del juego online sigue evolucionando con cada vez más variedad de juegos y de mejor calidad. Permitiendo una experiencia casi igual a la del casino tradicional. Cada vez más personas eligen esta opción en vez de tener que moverse a un casino físico, por su comodidad y anonimato.

En los últimos años, con la expansión de internet, tener un dispositivo móvil o un ordenador es muy común y está al alcance de la mayoría. Por lo que cada año más personas tienen acceso a este tipo de dispositivos, en los que jugar de una manera fácil y cómoda. El crecimiento de los casinos online está ligado a la mejora de las nuevas tecnologías, con cada vez más softwares y diseños nuevos. Ofreciendo una experiencia real y cada vez más parecida al casino tradicional. Permitiendo a su vez poder conectarse a casinos de otras partes del mundo.

Otro factor importante en el crecimiento de esta industria, son los nuevos cambios en la legalidad y la legislación. Pasando a tener un sector totalmente regulado y legal, proporcionará una gran mejora en la economía atrayendo inversión del extrangero. Es por ello que se espera que las apuestas online alcancen un 80% de la industria del juego. Está a la cabeza en América Latina y cada año se espera que esto aumente, consolidando una industria que mueve tanto dinero en el país.

En definitiva, el mercado actual de los casinos online está favorecido por el mayor acceso a internet por parte de la población, la seguridad que tienen sus plataformas, la cantidad de casinos que ofrecen sus servicios en español y el interés por parte del gobierno por explotar esta industria.

