EE.UU.— Pese al cierre de tiendas, centros comerciales y comercios en general, Apple anunció la salida del iPhone SE de segunda generación, a partir de hoy.

Este dispositivo que cuenta con pantalla Retina HD de 4.7 pulgadas, junto con Touch ID y chip A13 Bionic diseñado por la compañía, promete ser un gran dispositivo a un precio accesible.

"El primer iPhone SE fue un éxito; pero el iPhone SE de segunda generación mejora en todos los sentidos, incluido nuestro mejor sistema de cámara única para fotos y videos excelentes, sin dejar de ser muy accesible", afirmó Phil Schiller, vicepresidente senior de Apple.

De acuerdo con Apple, el iPhone SE está construido con aluminio de grado aeroespacial y un diseño de vidrio duradero. Es resistente al agua y al polvo.

Su clasificación IP67 indica que puede sumergirse hasta 1 metro durante 30 minutos.

El iPhone SE recupera el botón de inicio que durante años caracterizó a los smartphones de la compañía.

En este modelo tiene un anillo de acero para detectar la huella digital del usuario.

Pero algo que destaca del modelo es que cuenta con el mismo procesador del iPhone 11 y iPhone 11 Pro.

El A13 Bionic, asegura Apple, es el más rápido en un teléfono inteligente y proporciona un buen rendimiento para la fotografía, los juegos y las experiencias de realidad aumentada.

Apple iPhone SE (2020) was just announced.



• 4.7" Retina HD display

• A13 Bionic (found in the 11 Pro)

• TouchID & haptic touch

• IP67

• Wireless charging#iPhoneSE pic.twitter.com/kvIOCotoDc