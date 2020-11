El mejor mod de Whatsapp para descargar

Los mods de whatsapp están muy de moda. Y es que estas aplicaciones ofrecen características adicionales a la app original que te permitirá disfrutar más la experiencia de la comunicación con amigos y familiares. Pero sin duda, una de las apps que más está descargándose es Whatsapp plus. En este post te daremos las razones por las que debes elegir este Whatsapp y donde puedes descargarlo sin problemas.

¿Qué es Whatsapp plus?

Este mod de Whatsapp te ofrece las mismas características que tiene la app original de mensajería instantánea. Sin embargo, puedes modificar algunas funciones según tu preferencia, lo que le da unos cuantos puntos extras.

Gracias a los cientos de estilos entre los que puedes elegir, decorar tu Whatsapp es mucho más fácil decorar tu aplicación. De esa manera, puedes sacarle el mayor provecho a este APK. Lo mejor de todo es que puedes ver los mensajes que otros contactos han borrado. Nada queda oculto para el mejor mod de Whatsapp.

Las historias de Whatsapp es lo que más nos gusta de esta aplicación. Con la versión Plus puedes activar las más atractivas para que puedas ponerlas rápidamente en tu perfil. Estas son algunas de las características que te ofrece este mod, pero hay mucho más que seguro te gustará una vez que lo descargues en tu dispositivo. Por eso, aquí te enseñamos el paso a paso para tener el mod de Whatsapp que más le gusta a los internautas.

¿Cómo descargar Whatsapp Plus?

Seguro estás pensando que al instalar Whatsapp Plus tendrás problemas. Sin embargo, siguiendo correctamente los pasos de instalación de la APK, será todo un éxito. Claro está, antes de descargar Whatsapp Plus tendrás que modificar los ajustes de seguridad para que se pueda instalar la APK de forma correcta.

Lo primero que tienes que hacer es ingresar en ajustes, y hacer clic en seguridad. A continuación, aparecerá la opción para Permitir Orígenes Desconocidos. Tendrás que activar esta para que el dispositivo acepte la instalación de APKs. Entonces, descargar Whatsapp versión Plus es muy sencillo. Siguiendo los siguientes pasos podrás disfrutar de todas las ventajas que tiene este mod en tu teléfono celular.

Descargar la APK de Whatsapp Plus autorizada para que disfrutes de todos los beneficios del mod.

Desinstalar el Whatsapp anterior pues pudieras tener problemas al tener ambas aplicaciones dentro de tu dispositivo.

Configurar Whatsapp Plus con tu número de teléfono, de esa manera se descargarán los contactos que tengas vinculados en tu teléfono.

Instalada la app, podrás personalizarla según tu preferencia, así que en pocos segundos será un Whatsapp único y envidiable por tus amigos.

Funciones que ofrece Whatsapp Plus que otras versiones no tienen

Los miles de usuarios de la versión Plus de Whatsapp pueden constatar que esta es el mejor mod que ha salido hasta los momentos. Lo que más les gusta es que con el paso del tiempo la APK se va actualizando, de manera que se añaden funciones que mejorarán tu experiencia, así como se eliminan aquellas características que no les han gustado a los usuarios o han presentado problemas.

La experiencia de hacer videollamadas es mucho más placentera con Whatsapp Plus. Además, puedes descargar archivos de historias de tus contactos. También tiene compatibilidad con diferentes formados de archivos. Por lo que enviar o recibir documentos, videos, audios e imágenes nunca había sido tan sencillo.

Si quieres disfrutar de todas las características que tiene el Whatsapp original más otras funciones que te brindan una experiencia alucinante, este es el mod que debes descargar. Recuerda que puedes cambiar el tema y estilo del Whatsapp como tú quieras y sin costo alguno.

Sí, no tendrás que pagar un peso para disfrutar del excelente servicio que tiene Whatsapp para sus usuarios. La APK no solo es gratis sino que se actualiza sin costo alguno. No es de extrañar que cada vez más usuarios prefieran los mods para comunicarse con sus amigos.

Todas las modificaciones que tiene el mod permiten que los usuarios tengan más funciones que con la versión original. Recuerda que lo mejor es no tener las dos apps instaladas para evitar choque de funciones. Quédate con la que te ofrezca más sin pagar nada por un excelente servicio. No se puede pedir más para el 2021.

(I.S.)