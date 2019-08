El Motorola RAZR plegable con fecha cercana de lanzamiento

MÉXICO.— Los últimos reportes de Motorola, sobre el Motorola RAZR, apuntan a que el modelo plegable tan esperado, podría ponerse a la venta antes de que finalice el año, o al menos así lo intentarán.

La información que ha circulada indica que, Motorola se encuentra desarrollando una versión con pantalla plegable del popular dispositivo.

Además, el nuevo Motorola apostaría por un formato más compacto,en el que el interior sería todo pantalla, disponiendo de un pequeño panel adicional en la parte exterior para mostrar la hora, las notificaciones o el estado de reproducción de una canción, por ejemplo.

Lets Go Digital revela ahora, citando a una fuente cercana, que este terminal está ya próximo y que podría ver la luz en los próximos meses.

Lo información filtrada apunta a que, el smartphone plegable de Motorola llegaría el próximo mes de diciembre o en enero de 2020, y el dispositivo se vendería por 1.500 euros (32,800 pesos), que es algo más barato que los de la competencia.

Aunque igual es importante aclarar que, puede ser dentro de más tiempo, ya que no es posible confirmar la veracidad de esta información.

Por su parte, Samsung estaría presentando en los próximos meses o año, el Samsung Galaxy Fold (posiblemente a lo largo de septiembre). Mientras que Huawei estaría colocando en el mercado el Huawei Mate X, en noviembre.

The screen on my Galaxy Fold review unit is completely broken and unusable just two days in. Hard to know if this is widespread or not. pic.twitter.com/G0OHj3DQHw