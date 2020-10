El patín eléctrico y la tendencia actual en México

El patín eléctrico es una de las invenciones más útiles que se han incorporado al mercado vehicular en las últimas décadas, la combinación perfecta entre el diseño tradicional de los juguetes infantiles y la potencia eléctrica ha hecho que estos productos adquieran una gran notoriedad.

De hecho dentro de las comparativas entre un patín eléctrico y otro, podemos encontrar que puede servirnos como medio de transporte o como un “juguete” para divertirnos, dependiendo de la característica que posea el patín en sí.

Una de las características más llamativas del patín eléctrico son las altas velocidades a las que pueden llegar estos vehículos, de igual manera, gracias a sus equipos, pueden convertirse en coches de carreras personalizados. Tanta es su notoriedad que hay carreras profesionales de estos productos.

El patín eléctrico posee una gran versatilidad, pudiendo desplazarse a altas velocidades de forma segura, así que, si desean adquirir uno de estos vehículos les recomiendo que estudien cada una de las opciones posibles, así su compra estará más que asegurada.

¿Qué es un patín eléctrico?

Son versiones avanzadas de los juguetes que se usaron en el pasado por nuestros abuelos, incorporan en su estructura motores de potencias variables que pueden satisfacer las exigencias de los más estrictos compradores. Uno de los detalles más importantes de los patinetes eléctricos es su diseño llamativo.

¿Qué tan seguro es un patín eléctrico?

Las medidas de seguridad incorporadas en estos vehículos facilitan que tanto adultos como niños puedan desplazarse en ellos sin temor a sufrir accidentes. No obstante, es aconsejable que sigan algunas pautas de seguridad para disminuir los riesgos, por ejemplo, utilizar los equipos de seguridad.

¿Cuál es el mejor patín eléctrico que existe hoy en día?

Hay muchas opciones de donde elegir, el elevado mercado mexicano dispone de muchos modelos de patinetes eléctricos a disposición de los compradores para que puedan adquirir el vehículo que mejor se ajuste a sus gustos y, claro está, presupuesto. A continuación, se darán a conocer los mejores productos que existen en México.

Razor E100 Patinete eléctrico infantil

A pesar de que estos vehículos puedan usarse tanto por adultos como jóvenes es necesario aclarar que el mayor volumen de compras es de niños, y este modelo infantil tuvo altas demandas en el invierno pasado. Su motor se encuentra ubicado en la parte inferior y es que es silencioso.

Su funcionamiento abarca hasta 40 minutos, y su poderoso motor de 100W hace que la velocidad máxima a la que puedan llegar es de 16 km/h. El precio de este producto en Amazon México es de 13,000 pesos aproximadamente.

Razor patinete eléctrico versión inteligente

En las pasadas navidades estos vehículos de diseño infantil tuvieron su mayor auge debido a que fueron regalados en enormes cantidades. La incorporación de la tecnología inteligente hace posible que puedan escuchar su música favorita a la par de programar los niveles de velocidad, solo es necesario vincularlo.

A pesar de su frágil apariencia, este vehículo soporta un peso de aproximadamente 100 kg, por lo que hasta los conductores más corpulentos podrán subirse a ellos y usarlos con comodidad. Adicionalmente, su precio es de 12.000 pesos, una cifra sumamente alta, pero muy leal a sus capacidades.

Como pueden observar, estos productos han revolucionado los viajes cortos, así que si desean dar un paseo por el parque entonces está será su mejor opción.

¿Qué usos pueden tener los patines eléctricos?

Un patín eléctrico como ya vimos posee distintas características y ventajas respecto a otros modelos en el mercado actual, por ejemplo, vimos que algunos soportan cierto peso, otros que tienen unas velocidades moderadas y en algunos otros casos velocidades bastante altas.

Pues bien, en base a cada modelo de patín eléctrico, nos damos cuenta que pueden derivarse distintos usos posibles para estos mismos que a continuación te vamos a mencionar para que te des una mejor idea y puedas ver las posibilidades.

Juguete Infantil: bien, partimos de que un patín con una velocidad moderada, podría utilizarse para que los niños o adultos jueguen y se diviertan, andando por el parque o incluso por las mismas calles de la ciudad, con su debida precaución.

bien, partimos de que un patín con una velocidad moderada, podría utilizarse para que los niños o adultos jueguen y se diviertan, andando por el parque o incluso por las mismas calles de la ciudad, con su debida precaución. Transporte: también puede convertirse en un medio de transporte, de hecho, en muchas ciudades se está volviendo cada vez más común el que la gente se desplace a su lugar de trabajo o a otros lugares a través del patín eléctrico, esto más que nada por lo práctico que son, además de ser ecológicos, no contaminan en absoluto y, por si fuera poco, nos benefician porque no necesitamos gastar en gasolina como lo haríamos con otros vehículos.

Así que un patín eléctrico es una de las mejores alternativas que existen para ir de un lado a otro, porque, además, hay algunos que tienen unas velocidades muy interesantes y en muchos casos no le piden nada a una motocicleta.

Profesionalmente: en México, los patines eléctricos no solamente se pueden usar como un juguete o un medio de transporte, sino que también, existen competencias en donde los participantes compiten en distintas categorías, algo que lo hace muy interesante, por eso es que puede convertirse en un objeto para usarse a nivel profesional en dichas competencias.

¿Cuál es la principal ventaja que tiene este medio de transporte?

Sin duda, hay muchas ventajas entorno a un patín eléctrico, pero la que nos gustaría resaltar más es que, son un medio ecológico que no contamina, al utilizar como impulsor un motor eléctrico en vez de gasolina, esto lo hace que no requiera combustible alguno, más que una carga completa de energía eléctrica para que pueda funcionar.

Estos artefactos podemos cargarlos desde nuestros hogares en algunas horas, y así poder desplazarnos distancias importantes en kilómetros y que mejor que hacerlo sin contaminar, ni dañar a nuestro planeta, mismo que de por sí, ya está bastante afectado por la contaminación que se consigue por medio de otros medios de transporte que utilizan gasolina, Diesel, etc. Así que, si estás pensándotelo si comprar un patín eléctrico o no, no lo dudes, porque al final pones un granito de arena a disminuir la contaminación en nuestro planeta, y sin mencionar que además de todo, te ahorras mucho dinero en transporte.

(I.S.)