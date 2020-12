El príncipe Enrique y Meghan incursionan en Spotify

NUEVA YORK (EFE).- El príncipe Enrique y la duquesa de Sussex, Meghan Markle, anunciaron hoy martes 15 de diciembre que lanzarán su propia compañía de producción de podcasts, que se emitirán a través de la plataforma Spotify, con la que han llegado a un acuerdo para varios años.

El proyecto arrancará con un especial navideño presentado por Enrique y Meghan, que incluirá historias sobre "esperanza y compasión" contadas por distintos invitados, según informó Spotify.

Ya en 2021, la pareja producirá y presentará su primera serie de podcasts a través de Archewell Audio, la compañía que han creado para su aventura en este sector, y que podrán escucharse de forma gratuita a través de Spotify.

En él, apuntaron que con todos los problemas de 2020 nunca había sido tan importante escuchar las historias de cada uno y recordar "lo interconectados que todos estamos".

La pareja, desvinculada de la vida monárquica, vive en California desde la primavera tras haber residido brevemente en Canadá, y ha apostado con fuerza por la producción de contenidos.

A new holiday special from Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex, is coming soon only on Spotify ☕️ ️https://t.co/ZlFRPzLe9R