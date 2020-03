El videojuego “The Last of Us” tendrá su propia serie

Los Ángeles (EE.UU.) (EFE).- El videojuego “The Last of Us” se convertirá en una serie de televisión para HBO de la mano de Craig Mazin, el creador de “Chernobyl”.

“Estamos muy entusiasmados de unirnos a HBO para crear una serie de ‘The Last of Us’ con Neil Druckmann y Craig Mazin“, publicó en su cuenta de Twitter la desarrolladora Naughty Dog.

Una muy esperada secuela de este título, que se llamará “The Last of Us Part II“, llegará al público el próximo 29 de mayo.

“No puedo creer que podamos hacer equipo con uno de mis guionistas favoritos (por Craig Mazin) para llevar el viaje de Ellie y Joel (los personajes de “The Last of Us”) a HBO“, escribió Druckmann.

“¡Ellie y Joel se dirigen a HBO! Pero primero… tenemos un pequeño juego por terminar“, añadió, con ironía, en referencia al inminente “The Last of Us Part II”.

The Hollywood Reporter aseguró que Mazin, quien cosechó un enorme éxito con “Chernobyl“, será guionista y productor ejecutivo del proyecto.

Entre otros premios, “Chernobyl” se llevó los galardones a la mejor serie limitada en los Globos de Oro y los Emmy.

“Neil Druckmann es sin duda el mejor narrador trabajando en el medio de los videojuegos“, aseguró Mazin.

“Tener la oportunidad de adaptar su sobrecogedor trabajo artístico ha sido un sueño para mí durante años, así que me siento muy honrado de hacerlo con Neil como socio“, agregó.

Este proyecto televisivo sobre “The Last of Us” será una coproducción de Sony Pictures Television en asociación con PlayStation Productions, compañía que, de este modo, se adentrará por primera vez en el mundo de las series.

