En diciembre llegan nuevos títulos para Xbox Game Pass

Xbox anunció de manera oficial la llegada de los nuevos títulos para este mes de diciembre, donde destaca Immortals: Fenyx Rising, Wonder Blade y Duck Life Adventure, entre otros.

De acuerdo con la compañía Control estará disponible en Xbox Game Pass a partir de hoy martes 1 de diciembre.

Versiones

Vale la pena aclarar que dentro de la publicación no se menciona que se trate de la Ultimate Edition del juego, por lo que no gozará de las mejoras next-gen, es decir, se trata de la versión de Xbox One estándar.

Tratamos de razonar con ellos, pero los demonios no se quedan quietos 👿



Ya está disponible el Nivel Maestro para Doom Eternal: Super Gore Nest. Y si tienes #XboxGamePass para PC, juégalo con tu suscripción a partir del 3 de diciembre. https://t.co/8kBYmj04QO#xboxpcgaming pic.twitter.com/bj5FEn0GY1 — Xbox México (@XboxMexico) December 1, 2020

Algunos títulos

Control (Android y Consolas ): 3 de diciembre

): 3 de diciembre DOOM Eternal (PC): 3 de diciembre

3 de diciembre Haven (Consolas y PC): 3 de diciembre

3 de diciembre Rage 2 (Android) : 3 de diciembre

: 3 de diciembre Slime Rancher (Android y Consolas) : 3 de diciembre

: 3 de diciembre Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action (PC): 3 de diciembre

3 de diciembre Yes, Your Grace (Android, Consolas y PC) : 3 de diciembre

: 3 de diciembre Dragon Quest XI S : Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition (Consolas y PC) : 4 de diciembre

: : 4 de diciembre Call of the Sea (Android, Consolas y PC): 8 de diciembre

8 de diciembre Monster Sanctuary (Android y Consolas): 8 de diciembre

8 de diciembre Starbound (PC): 8 de diciembre

8 de diciembre Unto The End (Consolas y PC): 9 de diciembre

9 de diciembre Assetto Corsa (Android y Consolas) : 10 de diciembre

: 10 de diciembre Gang Beasts (Android y Consolas): 10 de diciembre

10 de diciembre GreedFall (Android, Consolas y PC): 10 de diciembre

10 de diciembre Superhot: Mind Control Delete (Android y Consolas): 10 de diciembre

10 de diciembre Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Android, Consolas y PC): 10 de diciembre

Con información de gluc.mx

También te puede interesar: Xbox pone a la venta consolas inspiradas en Wonder Woman 1984