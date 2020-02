Esta es la importancia de utilizar una VPN en tu PC, tablet o Smartphone

Te recomendamos por qué es mejor elegirla por encima de un proxy en varios casos

Las VPN han conseguido en el último tiempo una gran popularidad entre la comunidad de internautas, aunque gran parte de esta masa no conoce a primera mano lo que significa una Red Privada Virtual. Esta, entre sus múltiples usos, tiene la importante tarea de proteger nuestra privacidad, por lo que se puede utilizar en computadoras, tabletas, smartphones (dispositivos Windows iOs y Android).

En la actualidad, por suerte, es posible encontrar bastante VPN gratis, las que se pueden conseguir descargando una app para Android, iOs o Windows y creando una cuenta de usuario. Existen también VPN pagadas que ofrecen muchas más opciones. No obstante, la elección de una de ellas dependerá de las necesidades y expectativas de cada consumidor.

Una Red Privada Virtual permite al usuario navegar por Internet de forma anónima y proteger su privacidad. La importancia de la VPN radica en que su uso permite ocultar tu IP pública, aún utilizando programas P2P. En lugar de ella aparece la IP del servidor VPN y este servidor puede estar ubicado en otro país. Incluso mucho de los proveedores permiten seleccionar el servidor de preferencia para conectarse.

VPN: más ventajas

Otra de las ventajas de VPN es el acceso a contenido de video en streaming que cuenta con bloqueo regional, algo también aplicable para la venta de videojuegos en formato digital. En varios países, el juego es mucho más barato y te permitirá ahorrar algún dinero.

“Si sueles comprar en tiendas online como eBay u otras similares, usar una VPN puede ser muy práctico. Estas plataformas usualmente recopilan detalles de nuestra visita, pero al usar una Red Privada Virtual no pueden vincular los datos directamente con nosotros. En su lugar recopilan datos del servidor VPN, así que ganamos algo de privacidad. Esto también se puede aplicar a la hora de navegar por páginas web”, revela la web especializada Winphonemetro.

Las ventajas de las VPN como también se extienden a las pruebas de videojuegos que no están disponibles en una región o en cierto rango de IPs determinados. El obtener un VPN que se ubique en dicho país te permitirá acceder a este beneficio, solo con la configuración en la aplicación que te ofrece el proveedor.

Lo bueno es que gran parte de las VPN, disponible para comparación en sitios como vpnoverview.com/es no son pagas y ofrecen grandes aportes a tu seguridad y accesibilidad a contenidos. Puedes tener el P2P seguro, desbloqueo de servicios de streaming, el acceso a juegos bloqueados en nuestro país, un cifrado de mayor nivel, la posibilidad de conectarse a redes Wi-Fi públicas de forma segura, la protección de las transacciones bancarias y mucho más.

Cabe señalar que del otro lado está el proxy, que es un servidor que actúa también como intermediario y tiene como una de sus principales funciones enmascarar tu dirección IP para que todo el tráfico que llega al sitio web al que accedes parece que proviniera de otra parte.

Sin embargo, el proxy no te brinda ninguna capa de seguridad, pues no cifra ni vuelve anónimo el tráfico que envías y recibes en el sitio web. La diferencia es que no te permite acceder a contenido bloqueado fuera de la región, una de las grandes fortalezas de la VPN. (I.S.)

