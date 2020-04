Facebook añadirá "me importa" entre sus reacciones

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Me gusta, me encanta, me da risa, me entristece, me sorprende, me enoja y ahora, me importa.

Facebook añadirá una nueva opción, una carita amarilla abrazando un pequeño corazón rojo, para que reacciones a las publicaciones en la red social.

La compañía dio a conocer que la intención del nuevo ícono, denominado “Care“, es que las personas puedan mostrar su empatía durante la contingencia por el coronavirus Covid-19.

Ahora que millones de personas en el mundo se están quedando en sus casas, las redes sociales se han convertido en una de las opciones preferidas para pasar el rato y mantenerse en contacto con los seres queridos por lo que Facebook pensó en una alternativa para demostrar que estamos unidos durante esta contingencia.

La nueva reacción “Care” que estará disponible tanto en la aplicación móvil como en el sitio web de Facebook, se unirá a las opciones clásicas de pulgar arriba, corazón, risa, sorpresa, tristeza y enojo, que aparecieron en 2015.

Por otra parte, en el caso de Messenger se agregará un corazón morado, también pensado para que los usuarios puedan sentirse apoyados durante la contingencia.

Así lo dio a conocer mediante su cuenta de Twitter, Alexandru Voica, gerente de comunicaciones tecnológicas en Facebook.

We’re launching new Care reactions on @facebookapp and @Messenger as a way for people to share their support with one another during this unprecedented time.



We hope these reactions give people additional ways to show their support during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/HunGyK8KQw