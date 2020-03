Facebook e Instagram reducirán la calidad del streaming de los videos

Las redes sociales han comunicado a sus usuarios que la calidad de los videos se reducirá con el objetivo de no sobrecargar la red. Luego de que se decretara la cuarentena por el COVID-19, el internet se ha saturado y en consecuencia, los servicios de comunicación como las redes sociales se han visto afectados. Las medidas buscan que no se caigan las plataformas, perdiendo lo único que nos queda hacer en estos momentos: la comunicación con el exterior.

Iniciativa de Facebook e Instagram busca asegurar la conexión a internet

Según el portal MundoCuentas, Facebook cuenta con 2.500 millones de usuarios a diciembre de 2019. Todos estos se han dedicado a subir videos, memes y más contenido referentes al coronovirus. Todo esto ha logrado bajar la carga de estrés y ansiedad que vivimos al estar encerrados las 24 horas del día en casa.

La importancia de mantenerse aislados es cada vez más alta. Con los casos de contagiados aumentando cada día y países que no han podido sobrellevar la situación, es imperativo que nos quedemos en casa. Ahora bien, ¿Qué podemos hacer para entretenernos y no morir en el intento de no contagiarnos de un virus que nos mate? Utilizar las herramientas tecnológicases una excelente opción, pero hay que saberlo hacer.

Para ayudarnos un poco, tanto Facebook como Instagram han anunciado una reducción en la resolución en bits de los videos que se publican en ambas plataformas. Tal medida ya ha comenzado a implementarse y Europa fue el primero en dar paso a la iniciativa. Hoy ya se puede notar este cambio en América Latina, por lo que es de esperar que en todo el mundo se logre tal medida.

Gracias a este plan de contingencia, se alivian las redes sociales ahora que la demanda es mucho más elevada. Vale mencionar que esta reducción en la resolución de los videos es temporal. El objetivo es asegurar que todos nos mantengamos conectados y usemos las aplicaciones para comunicarnos con quien no podemos visitar o viven lejos.

Otras plataformas se unen al plan de contingencia en contra del COVID-19

Luego de que Enacom se pronunciara a favor de la iniciativa, otras plataformas en línea han colaborado para lograr el mismo objetivo de Facebook y sus filiares. Por ejemplo, Netflix ha actuado para que sus películas y series tengan una menor resolución de streaming. Aun cuando se reducirá el tráfico, la experiencia que se ofrece a los usuarios seguirá siendo la mejor.

Ahora bien, la calidad de los videos se mantiene. Esto quiere decir que quienes tengan un plan de video de Ultra HD, HD o SD, pueden estar tranquilos pues se mantendrá dicha resolución. Y es que lo que se limitó en Netflix fue la banda más alta en cada categoría de streaming hasta en un 25%. No obstante, este periodo solo durará 30 días, haciendo una evaluación del proceso luego.

Aun cuando se ha asegurado que los operadores de red tienen los recursos para controlar la demanda que ha aumentado luego del dictamen de cuarentena por la pandemia, el objetivo es prevenir caídas abruptas en la red. No podemos imaginarnos el caos que ocurriría si nos quedáramos sin conexión a internet en estos momentos.

Recomendaciones para usar responsablemente la red en cuarentena por COVID-19

Fue el mismo Enacom quien dio algunas recomendaciones para utilizar correctamente la red en estos momentos. Debemos ser conscientes que el consumo virtual casero ha aumentado drásticamente. Así que para asegurarnos nuestra comunicación con el mundo, debemos saber utilizar el internet.

Para hacer llamadas de voz, es mejor utilizar líneas fijas.

Enviar mensajes a través de SMS en vez de por Whatsapp.

Evitar videollamadas o comunicación por streaming. En caso de ser necesario, minimizar lo más posible la calidad de transmisión.

Evitar enviar contenido basura o de poca necesidad.

Ser precisos a la hora de enviar un mensaje por las redes sociales.

Utilizar prudentemente las plataformas en línea que supongan un consumo de red excesivo.

No enviar cadenas o información no verificada.

Siguiendo estos consejos podemos colaborar con las iniciativas que se han creado para mejorar la comunicación y así garantizar un servicio de calidad en estos momentos. La unión hace la fuerza y en estos momentos es crucial. En unos meses volveremos a nuestra rutina, así que hacer unos sacrificios ahora será de gran ventaja para todos. (I.S.)

Síguenos en Google Noticias