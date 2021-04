Facebook e Instagram sufren caída; usuarios reportan fallo

Las redes sociales volvieron a presentar un desperfecto y este 8 de abril se cayeron. Usuarios recurrieron a Twitter para reportar el fallo.

MÉXICO.— Fue mediante la red social, Twitter, que miles de usuarios dieron a conocer la caída de redes como Facebook e Instagram. Aunque en un principio se desconocía si se traba de una "caída", internautas señalaron haber tenido problemas para ingresar a sus cuentas.

En el caso de Facebook no permite acceder al feed de publicaciones personal, además de que se podía leer el siguiente aviso:

Pero también se podía leer una advertencia como esta:

Mientras que en Instagram aparecía la siguiente leyenda:

De acuerdo con el portal 24 horas, la plataforma Downdetector.cl que permite a usuarios reportar caídas de redes sociales, mostró justamente el aumento explosivo de reportes respecto al mal funcionamiento de estas redes sociales.

Sin embargo, el funcionamiento de estas redes sociales se restableció 15 minutos después de la caída. También se informó que el fallo habría sido a nivel internacional.

Por su parte, Instagram a través de su cuenta de Twitter habló sobre lo sucedido: "Sabemos que algunas personas están teniendo problemas en estos momentos. Estamos trabajando y esperamos tener todo corriendo cuanto antes".

Is your #instagramdown? We know some people are having issues right now. We’re working on it and hope to have everything running smoothly as soon as possible.