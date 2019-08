Facebook se pondrá “dark”; pronto estará disponible el modo oscuro

MÉXICO.— En esta ocasión y de modo sorpresivo, se descubrió que la red social Facebook, se encuentra trabajando en el desarrollo de un “Dark Mode”, es decir, una función para aplicar el “modo oscuro”.

Gracia a la astucia e inteligencia de la bloguera Jane Manchun Wong, descubrió en el código base de la última actualización, de la aplicación de Facebook, un modo oscuro que aún está en fase de desarrollo.

Este modo oscuro, formaría parte del nuevo diseño que tiene en mente Facebook, con el fin de crear una experiencia de uso más cómoda en lugares poco iluminados.

Como se mencionó, por el momento se encuentra en fase de prueba, y todavía no se sabe cuándo la app lanzará esta esperada función.

Facebook is working on Dark Mode for mobile



I wrote a blog about this: https://t.co/X5tAZuIlPz



Tip @Techmeme pic.twitter.com/w3vYpRgxUY