Android tiene falla que no deja abrir apps, así puedes solucionarla

MÉXICO.- Desde las primeras horas de este martes, algunos usuarios están sufriendo problemas con Android y reportan que no pueden entrar a sus aplicaciones, tanto para móviles Huawei, Samsung y otros modelos. Aquí un truco para arreglarlo antes que Google.

Las apps se cierran solas o no abren. Es necesario aclarar que la falla no es general, pero sí afecta a una gran cantidad de usuarios que quieren ingresar a su correo y otras aplicaciones.

Proviene del WebView del sistema operativo y en Google están trabajando para solucionar el problema, que quedará arreglado cuando Android se actualice.

Android System WebView sirve como conexión entre el navegador y las distintas aplicaciones para que no sea necesario que estas últimas tengan descargadas todas las funciones.

De acuerdo con la compañía, solo se necesita desactivar las actualizaciones de Android System WebView.

@SamsungSupport Just today, random apps like Amazon are crashing when launched. The app will work when re-installed, then crash when closing and launching again. Other apps are working fine. Examples of crashing apps - Amazon, ESPN. Working apps - Netflix, Facebook.