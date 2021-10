Falla global de Internet: reportan caída de los grandes canales del mundo

MÉRIDA.— Aunque en un principio se pensó que solo se trataba de las redes sociales, resultó ser una caída global de Internet, de acuerdo con los expertos, todos los servicios tienen problemas porque dependen de los backbone o los grandes canales.

De acuerdo con el sitio, Internet Outages Map las fallas están en América, Europa, Asía y Oceanía. En México también reportan intermitencias en el servicio de Telcel, Total Play e Izzi.

La mañana de este 4 de octubre, y después de las 10:30, las redes sociales más utilizadas por miles de personas sufrieron una "caída", y aunque el pánico se apoderó de los usuarios, los memes también llegaron para "ayudar" a afrontar esta situación que creó gran confusión.

Varios internautas pensaron que se trataba de su "señal" o sus datos, por lo que de inmediato reiniciaron y/o apagaron sus dispositivos móviles con la finalidad de "reparar" el error.

La realidad es que la caída mundial que se reportó de los servicios de Facebook, que incluyen WhatsApp e Instagram no se trató de "Telcel" como varios mencionaron.

Como ya es costumbre, Twitter se convirtió en el medio en el que los cibernautas reportaron las fallas en WhatsApp, Facebook e Instagram y por supuesto, compartieron todo tipo de memes.

Una dato muy curioso de esta situación fue que los usuarios de redes sociales recurrieron a Gmail y otros servicios de correo electrónicos para avisar y/o reportar la falla masiva sufrida este lunes.

De acuerdo con Downdetector la falla de Facebook comenzó a las 10:22, mientras que el colapso de WhatsApp fue a las 10:22.

Debido a que los usuarios han presentado problemas para enviar mensajes, ver comentarios en los posteos o, incluso para ingresar a sus cuentas. Facebook no ha informado las causas de los problemas, pero WhatsApp sí:

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.



Thanks for your patience!