No importa qué servicio tengas, si hay interrupción se deberá compensar

Si falla tu internet, tu proveedor debe compensarlo en tu factura

Todos hemos tenido en algún momento un fallo en el servicio de internet y, sin importar el tiempo que nos quedemos sin servicio por causas ajenas al usuario, por lo general pagamos siempre la misma cantidad estipulada en el contrato.

A raíz de la pandemia, muchos usuarios se vieron en la necesidad de realizar "Home Office" y utilizar su servicio de internet para poder cumplir con sus obligaciones laborales, así como estudiantes tomar clases virtuales lo que detonó en una mayor demanda en los servicios domésticos de internet.

Debido a lo anterior, la cantidad de quejas a los operadores de internet se ha disparado pues todos demandan estabilidad en el servicio y rapidez de éste.

A mediados del mes de enero, una interrupción en el servicio de internet de Telmex, debido a una falla por cortes de cableado de fibra óptica dejó sin servicio a varios usuarios en México y Estados Unidos. En México se vieron afectados Estados como Chiapas, Nayarit, Zacatecas, Jalisco, Puebla y Ciudad de México.

¿A qué tienes derecho cuando falla el servicio de internet?

Sin importar el servicio de internet que tengas contratado (Izzi, Totalplay, Megacable, Telmex), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) apunta que cuando la conexión a internet presenta interrupciones, el proveedor del servicio tiene que compensarte con una parque que corresponda al precio del servicio que dejaste de recibir, además de tener que bonificarte con al menos 20% del tiempo que te quedaste sin señal, como lo establece en la NOM-184-SCFI-201.

¿Qué hacer si la compañía no te compensa el fallo?

Si la compañía no respeta el derecho que tienes como consumidor, y no hace las compensaciones en tu recibo, Ifetel recomienda ingresar a Soy Usuario para levantar tu queja y se haga llegar directamente a la empresa responsable la solicitud. Una vez que les llega la queja, la empresa tendrá que ponerse en contacto con el usuario en no más de 48 horas para resolver la situación.

En la misma plataforma también puedes realizar reclamos en dado caso de que tengas algún cargo no reconocido. Adicional, como usuario, puedes ponerte en contacto con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) donde también puedes levantar tus quejas.