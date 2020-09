MÉXICO.— La nueva entrega del videojuego deportivo FIFA 21, encabeza los lanzamientos de octubre, un mes con pocas novedades pese a que también llegan títulos de altura como “Star Wars Squadrons” y “Crash Bandicoot 4”.

Pre-order #FIFA21 Ultimate Edition through the FIFA 20 in-game menu before 6 October to get 10% off and start playing before release ‼️ https://t.co/Ucbq7ap4Wu pic.twitter.com/vrfQQhGpm7 — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 30, 2020

“FIFA 21” (9 de octubre, todas las plataformas). El videojuego de fútbol por excelencia llega con varias novedades como ser un juego más realistay nuevos modos para jugar en línea junto a amigos, además de las actualizaciones en el modo carrera.

Este es el vigésimo octavo título de la saga y tiene como portada al jugador francés Kylian Mbappé.

It's time... 🎵



Here is the #FIFA21 soundtrack🔥



Listen to the playlist here 🔊👉 https://t.co/BBiZ7RbUqT pic.twitter.com/Rz78NArYyO — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 28, 2020

El "Fifa 21" llega con un sistema de doble versión, este permite que los jugadores que compren una copia para Ps4 o Xbox One, tendrán otra para Ps5 y Xbox Series X, que llega en noviembre.

