Filtran imágenes de lo que sería el iPhone XI

Apple no ha tenido las ventas que quisiera con sus recientes modelos de iPhone, pero aún así, la empresa de Cupertino planea presentar en este año lo que sería su nuevo smartphone, el cual habría sido filtrado en redes sociales.

Hace apenas unos meses, Apple perdió terreno en Alemania, en donde prohibieron su venta. De igual forma, en China decidieron bajar el precio del icónico teléfono, esto debido a sus bajas ventas en el gigante asiático.

Ahora, según un tuitero llamado Steve H.McFly, se dio a conocer lo que sería el nuevo iPhone XI, el cual sería presentado en septiembre como acostumbra a hacer Apple.

Según la imagen que mostró el diseñador, el nuevo iPhone XI sería la incorporación de 3 cámaras, a manera de triángulo, además de que tendría un panel trasero de cristal, esto con la finalidad de que tenga carga eléctrica inalámbrica.

Por ahora se trata realmente de una filtración en redes sociales, pero en los últimos años estas imágenes antes de tiempo han atinado al diseño final de los teléfonos de Apple.

De igual forma, en la filtración del supuesto iPhone XI no se manejan los precios, tamaños ni otras cualidades como RAM y memoria interna.- REDACCIÓN MULTIMEDIA

Back from September 2019, I bring you the very 1st and very early glimpse at which I guess #Apple will unveil as #iPhoneXI!!! Yes, time has already come to meet the new #iPhone through gorgeous 5K renders made on behalf of new coming Partner @digitindia -> https://t.co/b6SxFUS2tx pic.twitter.com/97jrlTHQ5G

— Steve H.McFly (@OnLeaks) 6 de enero de 2019