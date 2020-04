Fortnite disponible en Google Play Store; conoce la única desventaja

MÉXICO.— Epic Games confirmó la llegada oficial de Fortnite a Google Play, después de 18 meses de su lanzamiento para Android, pero donde solo se podía descargar en la aplicación de la compañía.

De igual modo, la compañía destacó que su lanzamiento en Google Play no será compatible con todos los dispositivos Android.

Fortnite is now available on the Google Play Store.



Check it out now! pic.twitter.com/EOA3jpMIu8