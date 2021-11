Foto de drones volando sobre México por Día de Muertos no fue real

Aclaran que la foto que se hizo viral en la que drones sobrevolando la Ciudad de México para la celebración del Día de Muertos ""no es una imagen genuina".

MÉXICO.— Una fotografía en la que se mostraba una decena de drones que sobrevolaban la Ciudad de México con la finalidad de crear una formación aérea con la figura del rostro de una calavera con un sombrero, en alusión al festejo por el Día de Muertos se hizo viral, sin embargo un sitio especializado ha dado a conocer que la imagen es falsa.

La imagen que circula en redes sociales sobre una calavera formada con drones fue alterada digitalmente, pues la versión original de la foto muestra una ciudad en Japón en la que no aparecen drones.

Sin embargo, recientemente una publicación que circula en Facebook mostró esa fotografía alterada con la finalidad de reportar una noticia falsa, pues dicha imagen venía acompañada de un texto que mencionaba que cintos de mexicanos captaron un despliegue de drones en la CDMX durante las festividades por el Día de Muertos (celebrado del 28 de octubre al 2 de noviembre)

