FOTO VIRAL: "No me juzgues", los memes de peculiar personaje

Los usuarios de redes sociales sorprenden todos los días con nuevas tendencias, que rápidamente se vuelven virales

En las últimas horas, surgió un nuevo meme que ya inunda la web con textos y fotos con la frase "No me juzgues" o "No me juzgues por".

No me juzgues 😳✨ pic.twitter.com/d4kf3tH7Uc — Laux Aroha best Sanhanista ever (@ralaux5) August 30, 2021

Los memes de "No me juzgues"

Si aún no conoces este trend, compartimos algunos de los mejores memes del momento, en este lunes 30 de agosto, a uno de finalizar el sexto mes del año.

En la web se vuelve populares muchas imágenes que no tienen sentido, pero que a los usuarios les resultan graciosas, divertidas o llamativas, reprodujo terra.com.mx.

No me juzgues pic.twitter.com/kp8FoPXzAG — Teques De Guayaba (@TequesDeGuayaba) August 30, 2021

El personaje de "No me juzgues" no es la excepción

El actual meme viral, en sí no tiene un significado literal, ya que en la imagen solamente se puede ver la caricatura de un hombre, que bien podría ser considerado como un cholo.

Es decir, una personaje que usa una playera muy larga, bermudas, gorra negra, calcetas y tenis blancos, y con los brazos abiertos, como si sostuviera algo.

No me juzgues por que me gusta Big Time Rush pic.twitter.com/v2UmWewRj5 — Veladora para cosas de BTR (@LxsRushers) August 30, 2021

Y más imágenes en internet con sentido humorístico

Te mostramos algunos memes más de los cientos que circulan en las redes sociales con la tendencia "No me juzgues"

No me juzgues por ser Zeldero ⚔️ pic.twitter.com/escc7k0Ifw — Adrián 🦂 (@ElAlacrancillo_) August 30, 2021

no me juzgues ama pic.twitter.com/DrEtghHD9e — erick cyrus and her dead petz☠︎︎🧣 (@cyrusgonzyarr) August 29, 2021

