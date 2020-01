FILIPINAS.- La foto de un niño, durmiendo y abrazando a su perro, se volvió viral. El niño es de Manilla, Filipinas, y con su perro duerme en la calle mientras los peatones pasan de largo.

Foto de niño y su perro.

Las fotografías las publicó Jem Villomo y nadie parece saber la identidad del niño o si tiene un hogar. En la publicación algunos se ofrecieron a alojar al pequeño, mientras que otros reclamaban la intervención del Departamento de Bienestar Social y Desarrollo de Filipinas.

El autor acompañó con la descripción: "El nene vive en la calle junto a su perro. No pide dinero sino comida para él y su perro en el área del Boulevard Edsa Shaw. Me sentí molesto ese día por no llevar dinero conmigo y poder dárselo", expresó.

Las fotografías muestran, sin duda, que el amor a una mascota a veces va más allá de las carencias.

