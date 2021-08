¿Funciona encontrar pareja en las salas de chat?

Los portales para encontrar parejas en Internet surgieron en Estados Unidos hace casi 2 décadas. Luego se masificaron hacia el resto del mundo, siendo una tendencia muy demandada en España, Canadá y algunos países de América Latina, aunque en México buscar pareja online era un gran tabú. Pero el inicio de la pandemia en 2020 hizo que los usuarios en México se insertaran con mayor libertad en el mundo de las Apps de citas y sitios webs para platicar con otras personas. Por ello, a mediados del año pasado, el 47% de los usuarios en el país ya usaban estos portales.

El chat en línea se ha convertido en una manera más rápida y fácil de ligar con posibles parejas, y así evitar el riesgo de contagio por COVID-19, además de ahorrar tiempo y traslado en una salida a ciegas. Lo mejor es que permite la interacción por Internet sin importar la ubicación geográfica de cada usuario. Con el chat Puebla puedes compartir información a través de fotos, vídeos, notas de voz, videollamadas, archivos, entre otras funciones.

Lo que dicen las estadísticas de los portales para encontrar pareja

El estudio del Pew Research Center en el 2019 afirma que el 30% de los encuestados usa portales web para encontrar pareja. Estos números aumentaron de forma significativa desde la pandemia con una cifra que llega a casi el 50%, de acuerdo al rango de edad. El 48% de los usuarios entre 18 y 29 años de edad prefieren las citas online; de los 30 a 49 años accede el 38%, mientras que el 16% de los mayores de 50 años han optado por insertarse a las Apps y a algún chat de México.

También hay cifras relevantes en cuanto a la comunidad LGBT. El 55% de las personas homosexuales y trans tienen una tasa mayor en el uso de los portales para parejas. Las cifras relevan que el 55% participa a diario en las Apps y salas de chat frente al 28% de acceso por parte de los heterosexuales.

El Pew Research Center reveló que todos los usuarios sin distinción sexual vivieron una buena experiencia en estos portales. Hoy día, es una modalidad en auge que seguirá prevaleciendo en la era pospandemia por ser un espacio para gozar y disfrutar con la pareja.

El chat ofrece la facilidad de encontrar pareja

Las salas de chat son una de las primeras opciones para los usuarios que deseen buscar pareja por Internet. Facilitan el contacto y la comunicación con quienes sientan mayor afinidad y atracción física; pueden compartir hobbies, intereses y preferencias antes de conocerse en persona en el momento oportuno. Es la oportunidad para compartir tus intereses, darte otra oportunidad con alguien más, probar algo nuevo o solo salir de la rutina.

En el último año, los usuarios de México que entran a los portales de chat Nuevo León y otros, se animan a encontrar pareja desde el móvil por la facilidad de enviar y recibir mensajes en cualquier momento y lugar. El contacto online se aproxima al mundo real durante el ligue gracias a las videollamadas que aseguran la verdadera identidad del usuario. Ya sea para un encuentro sexual o conocer al amor de tu vida, el chat es tu oportunidad; ahora tienes la posibilidad de conquistar rápida y fácilmente a esa persona ideal.

Los pros de buscar pareja online en un chat

Ante del auge de las plataformas para encontrar pareja en línea, especialistas en Comunicación y Medios Tecnológicos de México hablan sobre las ventajas de las citas online. El uso de Apps y el chat gratis ayudan a conocer personas, más aún si el usuario trabaja todo el día y no tiene tiempo de salir, está confinado en casa o es muy tímido al momento de ligar. Este tipo de portales amplía las capacidades comunicativas para coquetear.

Sin abandonar tus responsabilidades en casa, oficina, universidad, etc. ni moverte de tu zona de confort puedes chatear con la persona que te atraiga al presionar “clic”. Incluso podrás ignorar a quien no quieras conocer, o dejar de hablar con alguien si sospechas que miente o engaña. Ten en cuenta que la función de la videollamada es un plus, ya que existen perfiles falsos.

Otra ventaja es que los chats para encontrar pareja rompen las barreras sociales al comenzar una nueva relación. Sales de la rutina al expandir tu círculo para aprender los valores, tradiciones y culturas de esa persona detrás de la pantalla. Debes atreverte a conocer todo lo de tu próxima pareja y comunicarle quién eres, cómo te sientes y qué buscas. Aunque no es obligatorio consolidar una relación en los chats; muchas veces funcionan para comenzar una amistad valiosa si al final sienten que no conectaron al máximo.

Lo mejor de los chats gratis en México es el nivel de seguridad y legalidad, aparte de ser intuitivas, dinámicas y divertidas. Para los usuarios, mayores de edad, que demanden el servicio, pueden ingresar sin problemas por la buena cantidad de opiniones positivas y valoraciones.

(I.S.)