Google celebra el Halloween con doodle especial y un divertido juego

Son cinco niveles que tendrás que superar con la ayuda de gato negro mágico para vencer a un séquito de fantasmas.

MÉXICO.— Este 31 de octubre se celebrará el Halloween o la Noche de Brujas como popularmente es conocido el festejo. Por tal razón Google ha dedicado un doodle especial, que además de mostrar una imagen diferente al buscador, es un divertido juego.

El juego alusivo a la noche más escalofriante del año tiene como protagonista a un gato negro mágico, el cual deberá derrotar a un grupo de fantasmas que se encuentran en las profundidades del mar.

Para ganar la batalla, deberás ayudar al gato a usar su varita mágica, muy al estilo "Harry Potter". Con ella tendrás que dibujar figuras que aparecen a un costado de cada fantasma.

Si logras hacerlo correctamente, los enemigos desaparecerán, así lograrás pasar de nivel, pero conforme vayas avanzando, la dificultad irá aumentando.

El juego incluye cinco niveles con escenarios escolares como: la biblioteca, la cafetería, el aula, el gimnasio y la azotea del edificio. Y se puede jugar desde la computadora o un teléfono celular.- Con información de Grupo Fórmula y SDP Noticias.

Me he jugado el Doodle de Google. Ale, ya he cumplido mi halloween pic.twitter.com/I5Ov9F2KmG