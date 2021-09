Google celebra la Independencia de México con peculiar doodle

Este 16 de septiembre se celebra en México el día de la Independencia.

Por ello, Google decidió hacer un emblemático doodle para conmemorar con elementos característicos de la cultura mexicana el hecho que marca el comienzo de la guerra por una nueva época para el país, lejos del cobijo español.

Como es costumbre, para representar las seis letras que conforman “Google” el buscador decidió colocar varios objetos representativos del país, por lo que a continuación te contamos que significa cada uno de estas ilustraciones que estuvieron a cargo de Magdiel Herrerra.

Para la letra “G” se colocó una bailarina folclórico con un vestido tradicional verde, blanco y rojo, representando así la bandera de México.

En la letra “O”, Google optó por un plato de pozole, un platillo que no falta en los festejos nacionales y consta de carne -ya sea de pollo, cerdo- así como maíz, cebolla, lechuga, rábanos, oréganos, tomate y chile.

En cuanto a la segunda “O” se aprecia una campana con el número 200, inspirada en aquella que usó el cura Miguel Hidalgo en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 para alentar al pueblo a levantarse en armas y dar inicio a la guerra de Independencia.

La cifra inscrita representa el doscientos aniversario de la consumación de esta disputa (27 de septiembre de 1821).

🇲🇽 Happy Independence Day! Viva Mexico! 🇲🇽



Today, Mexico celebrates 200 years of independence & a rich heritage steeped in centuries of progress & freedom 🪅#GoogleDoodle 🎨 by guest artist Magdiel Herrera → https://t.co/NZd7UHohMQ pic.twitter.com/JguHXggzKe