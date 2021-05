Google Cloud confirma alianza con SpaceX, de Elon Musk

CIUDAD DE MÉXICO.- Google Cloud anuncia una alianza con SpaceX, empresa de Elon Musk. Esto para ofrecer datos, servicios en la nube y aplicaciones a los clientes en el borde de la red; aprovechando la capacidad de Starlink para proporcionar internet de banda ancha de alta velocidad en todo el mundo y la infraestructura de Google Cloud.

Inicialmente, SpaceX ubica estaciones terrestres Starlink dentro de las propiedades del centro de datos de Google, “lo que permitirá la entrega segura, de baja latencia y confiable de datos desde más de mil 500 satélites Starlink lanzados a la órbita hasta la fecha a ubicaciones en el borde de la red a través de Google Cloud”, detalló la empresa en un comunicado.

We're teaming up with SpaceX to deliver secure, global connectivity. Learn how our high-capacity private network will support the delivery of the Starlink satellite internet service—bringing you seamless connectivity to the cloud and internet ↓ https://t.co/lHLIKrpByo