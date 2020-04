MÉXICO.— Google, el buscador más popular de internet, ha relanzado los videojuegos más populares de sus doodles, esto con la finalidad de entretener a las millones de personas que se encuentran en cuarentena actualmente por la pandemia del coronavirus.

