Google conmemora el 155 aniversario del "Juneteenth"

La celebración de la emancipación de los esclavos afroamericanos a finales del siglo XIX

MÉXICO.— Google se suma a la conmemoración del 155 aniversario del "Juneteenth" con un video doodle en el que celebra y recuerda la fecha del fin de la esclavitud en Estados Unidos.

En un clip con duración de 90 segundos, se muestran varias escenas de personas negras tanto en el pasado como en el presente, haciendo cosas como pasar el rato en un parque, votar y casarse.

Cabe destacar que el video fue creado en colaboración con la artista Loveis Wise, el productor musical Elijah Jamal y el narrador LeVar Burton.

Asimismo, con el doodle, Google busca educar e informar a personas que pueden no haber estado familiarizadas con este aspecto de la vida de la comunidad negra, dijo Burton.

Juneteenth, es una mezcla de las palabras en inglés June y nineteenth (19 de junio), que representa la conmemora del 19 de junio de 1985, cuando se declaró en Texas el fin de la esclavitud en Estados Unidos.

A partir de ahí la migración afroamericana empezó a crear tradiciones para conmemorarla, como vestir ropas muy elegantes, reunirse en torno a una barbacoa o realizar desfiles.

Sin embargo, la celebración pasó a conocerse como Día de la Emancipación o Día de la Independencia Negra. La festividad pasaría a segundo plano en el siglo XX. Pero en los años 70 el Movimiento por los Derechos Civiles la rescató nuevamente.

Este 2020, se espera que la celebración sea más grande y más significativa luego de la muerte de George Floyd que desato el movimiento Black Lives Matter y las manifestaciones en contra del racismo alrededor del mundo.- Con información de CNN en Español y France 24.

NYC #BlackLivesMatter protesters chant “I believe that we will win” as they proceed toward Hudson Street in lower Manhattan for today’s #Juneteenth march. pic.twitter.com/DayB9SEVej