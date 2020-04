MÉXICO.— Para conmemorar el Día de la Tierra, Google le dedica un "doodle" y pone a disposición de todos los internautas imágenes satelitales para mostrarán la belleza del planeta.

"La Madre Tierra claramente nos pide que actuemos", menciona la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su mensaje por este día.

Para celebrar el Día de la Tierra, al entrar a Google, encontrarás un juego en donde te convertirás en una abeja, cuya misión es polinizar flores y plantas.

Conforme vayas avanzando, descubrirás más datos sobre esta especie que se encuentra amenazada. Pero no es la única opción que tienes para celebrar a la Tierra.

Guide your bee to pollinate flowers while learning about how the small but mighty bee helps to sustain our planet → https://t.co/YFbuQ8EJol 🐝 🌺 pic.twitter.com/NC2qhkS4L7

Google te permite realizar un viaje por el planeta, a través de más de dos mil 500 imágenes satelitales disponibles a través de Google Earth View.

Esta colección de fotografías tomadas desde el espacio te mostrará ubicaciones de todo el mundo en resoluciones de hasta 4K.

Tips to experience new adventures with @GoogleEarth → https://t.co/NQysRPKQyy

🌎Go anywhere with the “I’m Feeling Lucky” button

🔎Discover the distance between places with the measuring tool

✏️Test your knowledge with the Voyager games

🤔Learn more on our partner websites pic.twitter.com/7Q1hzTHgE9