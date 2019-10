Google explica por qué no se ve Santa Lucía desde Earth

MÉXICO.— La Base Aérea de Santa Lucía, donde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pretende construir el nuevo aeropuerto internacional “Felipe Ángeles” no es visible en la plataforma de Google Earth, a diferencia de otras instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que sí pueden ser consultadas.

La superficie que conforma el terreno de esta base área ubicada en el Estado de México aparece en color negro al momento de ser consultada por esta aplicación en modo satelital (direcciones o terrenos con imágenes de satélite)

¿Alguien sabe por qué ya no hay imagen satelital en Google Earth de la zona del Aeropuerto/Base Militar de Santa Lucía? 🤔 pic.twitter.com/XqV0lMfmKS — Eduardo Escalante (@eduescar) October 14, 2019

No se ve porque es una instalación militar, según titular de la Sedena

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, y a pregunta expresa de un reportero sobre si conocía los motivos de por qué no se podía consultar, el titular de la Sedena, el general Luis Crecencio Sandoval González, afirmó que no había ninguna instrucción en particular. “No hay ninguna instrucción en lo particular; lo que sí, hay muchas instalaciones militares, así aparecen, si ustedes revisan alguna otra instalación así va a aparecer.

Dentro de lo que sacan en Google Maps, lo que ubican como instalación militar la ponen en oscuro y no pueden ubicar con precisión que hay adentro, eso es parte de lo que han tomado, quizá a nivel mundial, no nada más en México, de instalaciones que son consideradas estratégicas dentro de los países”, dijo.

Google explica que se trata de un mapa actualizado

En un comunicado, Google explicó que “Nuestro mapa base está construido a partir de cientos de fuentes autorizadas, incluidos datos de mapeo público y comercial, imágenes de todos los niveles (satélite, aéreo y de calle) así como contribuciones de los usuarios.

“Trabajamos constantemente para mantener nuestros mapas actualizados, sin embargo, recientemente, recibimos nuevas imágenes aéreas de varias regiones de México que no se desplegaron correctamente en Google Earth y Google Maps. “En los próximos días, dichas regiones reflejen una actualización de su cartografía. Mientras tanto, se puede acceder a las mismas a través de la versión de Google Maps de dispositivos móviles (iOS / Android) y la versión 2D de Google Maps en desktop”.

Al parecer imágenes satelitales recientes son las que no se visualizan, pero al poner la opción de línea del tiempo se pueden ver imágenes de años anteriores. 🤔 pic.twitter.com/yATzAwFjLA — Eduardo Escalante (@eduescar) October 14, 2019

Este error provocó que en redes sociales usuarios especularan sobre un “encubrimiento” o “censura” sobre el área, donde se espera inicien las obras para el aeropuerto en tanto se resuelvan recursos legales pendientes.

También podría interesarte: Área 51: el día del “asalto” en busca de ovnis llegó