Google le dedica un doodle a la gran Conjunción de Júpiter y Saturno

La gran Conjunción de Júpiter y Saturno se podrá ver este 21 de diciembre y Google se unió a las miles de personas que esperan poder verla.

MÉXICO.— La gran Conjunción de Júpiter y Saturno se podrá ver este 21 de diciembre por primera vez desde hace 800 años. Es por ello que Google se unió a la celebración de este evento tan esperando, colocando un doodle conmemorativo.

Con una recreación animada de la gran Conjunción es como Google muestra que este 21 Júpiter "saludará" a Saturno en el momento que este pase cerca del gigante gaseoso.

Es importante recordar que el fenómeno espacial se podrá ver desde las primeras horas de la noche de este día lunes, y en cualquier parte del mundo, por lo que todos podremos ser parte de la celebración.

Look out at the night sky 👀 Seeing double? Don't worry, you're not alone!



For the 1st time in 800 yrs, Jupiter & Saturn will be so visibly close, they'll form a double planet! 🪐🔭



See this once-in-a-lifetime Great Conjunction with #GoogleDoodle → https://t.co/B2fd2qqUac pic.twitter.com/YgPBXmz7Bn