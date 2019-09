Google Maps tendrá un modo incógnito para encontrar ubicaciones

MÉXICO.— Google Maps, es una de las aplicaciones que si bien muchas personas usan, también es una de las apps que más quejas acumula, ya que varios usuarios consideran molesto que guarde sus ubicaciones sin ninguna aprobación.

Por tal “función”, la empresa ha tenido que afrontar demandas, críticas y procesos penales que la han llevado a tomar nuevas decisiones en cuanto a las herramientas y servicios, que ofrece la app para preservar la privacidad de sus usuarios, según Engadget.

También podría interesarte: Google Maps capta momento vergonzoso de una señora; se vuelve viral

Una nueva actualización,podría generar la disponibilidad de una herramienta que tienen el objetivo de no dejar pistas en el historial de navegación.

Con el modo incógnito en Google Maps, no se registrará ninguno de los datos que normalmente se registran como las direcciones o lugares visitados.

Tampoco hará recomendaciones, sobre lo que esté relacionado con lugares que hayan sido ubicados en modo incógnito.

De acuerdo con Google, la función será fácil de encontrar en los móviles; simplemente se deberá oprimir la foto de perfil en Maps y seleccionar el modo incógnito. Una vez activada la función, Google no podrá acceder a los datos privados.

Coming soon to @googlemaps, when you turn on Incognito mode in Maps, your activity—like the places you search or get directions to—won’t be saved to your Google Account. Just tap from your profile picture to easily turn it on or off. #io19 pic.twitter.com/z7GRkkmDbn