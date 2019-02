Google recuerda al dramaturgo francés Molière

México (Notimex).- Este domingo, Google celebra la vida y obra del actor Jean-Baptiste Poquelin, mejor conocido como Molière, considerado el dramaturgo de cómic más importante del mundo y el mejor artista de la historia del teatro francés.

Con un doodle interactivo, el buscador de Mountain View ofrece un vistazo a las escenas más memorables de Molière de The Imaginary Invalid y otros clásicos como School for Wives, Don Juan y The Miser.

Bautizado en París en 1622 como Jean-Baptiste Poquelin, era hijo de un fabricante de muebles y tapicero de la corte real, comenzó su vida en el teatro durante la década de 1640.

Molière fue encarcelado por deudas antes de su avance en 1658, cuando su compañía se presentó ante una audiencia real en el Louvre, sus obras satíricas lanzaron intrépidamente la locura humana y el ballet, la música y la comedia combinados en un nuevo género que transformó la bufonería en una ingeniosa crítica social.

Un 10 de febrero de 1673, Molière estrenó su última obra, Le Malade Imaginaire (El Enfermo Imaginario), un comedie-ballet de tres actos que satiriza a la profesión médica.

En esta representación, protagonizó el papel principal de Argan, un hipocondríaco severo que trata de convencer a su hija de que abandone su verdadero amor y se case con el hijo de su médico, para ahorrar en las facturas médicas.

Actualmente, el espíritu de Molière vive a través del trabajo de humoristas que comparten un intrépido compromiso de ensartar la hipocresía con ideas afiladas, así como los escribió Molière en el prefacio de Tartufo “El deber de la comedia es corregir a los hombres entreteniéndolos.”