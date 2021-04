Google revive a "Pac-Man" y "Hello Kitty" con su realidad aumentada

MADRID (EFE).- El buscador de Google permite desde hoy martes dar vida a través de cualquier dispositivo móvil a muchos de los personajes más icónicos del "anime", los videojuegos y los programas de televisión japonenes.

Se podrán acceder de "Pac-Man" a "Hello-Kitty", con ayuda de la Realidad Aumentada (RA).

From Ultraman in your backyard to Hello Kitty in your living room, add your favorite Japanese characters to your space with AR → https://t.co/BwmImHdouJ



Search for your favorite characters on your phone and tap “View in 3D”. Share your best creations using #Google3D. pic.twitter.com/D9AdMzRDSM