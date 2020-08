Google rinde homenaje a Librado Silva Galeana ¿Quién fue?

MÉXICO.— El Doodle de este 17 de agosto rinde homenaje al traductor, profesor, investigador y autor mexicano Librado Silva Galeana, un experto en la antigua lengua náhuatl que se hablaba en las civilizaciones azteca y tolteca de México.

"Galeana es ampliamente conocido por su traducción al español de una colección de historia oral náhuatl del siglo XVI llamada Huehuetlahtolli: Testimonies of the Old Word, además de muchos otros poemas e historias náhuatl que resumen la rica historia y cultura de México", destaca Google.