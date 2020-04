¡Google te capacita gratis! así seas estudiante, trabajador o emprendedor

MÉXICO.— Debido a la necesidad de continuar la cuarentena y las actividades desde el hogar, Google desarrolló la iniciativa Crece con Google en Casa, la cual ofrece una serie de capacitaciones gratuitas.

Esta herramienta ayudará a estudiantes, educadores, empleados, dueños de negocio, emprendedores y todo usuario que desee acceder a las clases virtuales para aprender nuevas habilidades digitales.

¿Cómo funciona Crece con Google en casa?

Esta iniciativa se realizará mediante una transmisión en vivo a través de YouTube.

En los cursos que se impartirán del martes 21 al viernes 24 de abril, se podrá acceder a información y recursos que permitan mejorar sus habilidades digitales e impulsar su negocio.

De igual modo, en las capacitaciones gratuitas se enseñará a usar herramientas gratuitas de Google con el objetivo de continuar conectados.

Mejorar la productividad en el trabajo y el aprendizaje en casa, así como gestionar negocios de forma remota.

Cabe destacar que los cursos están enfocadas a cumplir un objetivo específico, por lo que cada día se llevará al cabo uno distinto.

Con esta iniciativa, Google tiene la finalidad de ayudarte a mejorar tus habilidades digitales e impulsar tu negocio (Digital Trends)

Lista y horarios confirmados de los cursos:

Martes 21

Martes 21, 09:30 hrs: Herramientas gratuitas de Google para ayudar a tu PyME

Comprende de 3 sesiones de capacitación para aquellos que están a cargo de una PyME o de un negocio:

9:30 am| Primer bloque (35 minutos) | Consejos para mantener actualizado el perfil gratuito de Google Mi Negocio y mantener informados a tus clientes.

10:10 am| Segundo bloque (35 minutos) | Consejos para mantenerse conectado y trabajar desde casa con herramientas gratuitas de Google como Gmail, Google Meet, Google Chat, Google Drive, Google Calendar, Documentos de Google, entre otras.

10:50 am| Tercer bloque (35 minutos) | Consejos para aprender habilidades digitales desde casa con herramientas gratuitas de Google.

Miércoles 22

Miércoles 22 de abril, 11:00hrs. Crea tu clase virtual con Google for Education para docentes

11:00 am| Duración de 60 minutos | Orientada a conocer las funcionalidades más representativas de Google Classroom y generar experiencias de aprendizaje a partir de la incorporación de diferentes materiales y de estrategias de enseñanza específicas.

Jueves 23

Jueves 23 de abril, 9:30 hrs. Conéctate, aprende y trabaja desde casa

El objetivo de la sesión es aprender a usar las herramientas gratuitas de Google para mantenerse conectados, aprender y trabajar desde casa.

9:30 am| Primer bloque (35 minutos) | Consejos para mantenerse conectado y trabajar desde casa con herramientas como Gmail, Google Meet, Google Chat, Google Drive, Google Calendar, Google Docs, entre otras.

10:10 am| Segundo bloque (35 minutos) | Consejos para aprender desde casa con herramientas gratuitas de Google.

Viernes 24

Viernes 24 de abril, 11:00 hrs. Capacitación en herramientas de verificación de datos para medios de comunicación

11:00 am| Duración de 60 minutos | Esta sesión será dedicada para aprender a usar herramientas que ayudan en la importante tarea de verificar la información, desde búsqueda de imágenes y verificación de videos hasta la geolocalización de hechos con herramientas como Google Maps y Google Earth, y cómo usar el Fact Check Explorer.

Los interesados en participar de las distintas capacitaciones, podrán inscribirse y obtener más información en este link.- Con información de El Heraldo de México y iPro UP

También podría interesarte: "Aprende en casa": clases de la SEP en TV e internet vuelven el 20 de abril

Síguenos en Google Noticias