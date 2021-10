GTA 3, GTA Vice City y GTA San Andreas regresan remasterizados

Rockstar Games confirmó que 'GTA 3', 'GTA Vice City' y 'GTA San Andreas' regresarán en una trilogía remasterizada en todas las plataformas, incluyendo los dispositivos móviles.

GTA The Trilogy-The Definitive Edition

Lo que muchos esperaban por fin se hizo realidad, Rockstar Games confirmó al fin el regreso de GTA 3, Vice City t GTA San Andreas en una colección remasterizada y cuyo nombre tendrá GTA The Trilogy-The Definitive Edition que llegará este 2021 para la PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC, adicional se anunció estará dispobible para dispositivos iOS y Android en la primera mitad del 2022.

No se revelaron mayores detalles de este relanzamiento esperado por millones de usuarios amantes del videojuego, incluso, muchos de ellos esperan la nueva edición de un GTA que, por mucho, se ha convertido en uno de los juegos emblemáticos de la firma.

¿Qué esperar de este reelanzamiento?

Según un informe presentado por Rockstar el GTA The Trilogy incluirá mejores gráficas y de experiencia de juego, aunque no se ha especificado qué tipo de mejoras visuales se pueden esperar y, según, ofrecerán mayor información en las siguientes semanas.

Lo que sí es un hecho es que la firma pretende conservar el estilo de las versiones originales.

Grand Theft Auto 3, de manteles largos

El título cumple 20 años tras haberse lanzado el 22 de octubre de 2001 en la Play Station 2. La importancia de este título es que abrió un nuevo camino para el género del mundo abiertoy estableció a Grand Theft Auto como un fenómeno cultural, junto con sus dos entregas posteriores e igualmente legendarias, Grand Theft Auto: Vice City y Grand Theft Auto: San Andreas".

