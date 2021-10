Imágenes de la evolución gráfica de GTA Imágenes de la evolución gráfica de GTA Imágenes de la evolución gráfica de GTA Imágenes de la evolución gráfica de GTA Imágenes de la evolución gráfica de GTA Imágenes de la evolución gráfica de GTA Imágenes de la evolución gráfica de GTA ❮ ❯

La tecnología siempre avanza a pasos agigantados y, para los vídeojuegos y sus mejoras no es la excepción.

Con la llegada de Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition que llegará al mercado el próximo 11 de noviembre para las consolas PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC y Nintendo Switch y el lanzamiento de un nuevo tráiler de los famosos juegos de Rockstar Games, los usuarios ya comenzaron a comprar cómo eran los anteriores gráficos y cuáles son las mejoras de los relanzamientos.

Las mejoras gráficas de GTA 3, Vice City y San Andreas frente a los originales

Cycu1, uno de los principales creadores de contenido de vídeojuegos en Youtube, fue uno de los primeros en realizar una comparación del material original con el del tráiler lanzado recientemente. En el vídeo podemos notar la diferencia de texturas de alta resolución, iluminación, escenarios más definidos que van más allá de una simple remasterización.

En las fotografías en exterior podemos apreciar cómo el horizonte aparece sin la niebla que caracterizaba a las versiones de lanzamiento. Además, Vice City toma mucho color; por momentos los personajes tienen un estilo más de caricatura.

En el primer mensaje sobre este nuevo lanzamiento, Rockstar afirmó que quiso mantener “las sensaciones originales” de todos los juegos, a su vez se añadirían numerosas mejoras gráficas y jugables. Lo que no muestran las comparativas es el nuevo esquema de control, que tomará la estructura moderna de Grand Theft Auto V. El apuntado y el gunplay se verán sensiblemente mejorados.

GTA Trilogy ¿Cuándo se puede comparar?

Grove Street Games ha sido el estudio encargado del trabajo. Cabe resaltar que las copias en físico de la trilogía se comercializarán hasta el 7 de diciembre algunas semanas después de su lanzamiento digital el 11 de noviembre.