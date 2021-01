Guía para las apuestas deportivas en línea

Las apuestas deportivas y los juegos de azar en línea están de moda. Seguro que ya ha escuchado a algún conocido hablarle de lo bien que se la pasa jugando en un online casino. O puede que haya oído historias de algún tipo habilidoso que gana algo de dinero apostando en partidos de fútbol o en combates de boxeo.

En esta guía descubrirá cómo funcionan las apuestas deportivas y cómo conseguir beneficios a largo plazo con ellas.

¿Qué son las apuestas deportivas?

Es una actividad en la que se pronostica el resultado de un evento deportivo y se apuesta dinero. Las evidencias históricas más antiguas, proceden de la antigua Grecia. Los ciudadanos adinerados apostaban parte de sus fortunas en las luchas de gladiadores o en las carreras de carros.

Ya en el mundo moderno, las apuestas se popularizaron en Inglaterra, gracias a las carreras de caballos y no tardaron en expandirse a otros países y a otras modalidades deportivas. En la actualidad puede hacer apuestas en casi cualquier deporte que imagine: fútbol, tenis, lucha, fórmula 1…

Para hacer una apuesta sólo necesita elegir un deporte, una competición y decantarse por uno u otro resultado. Por ejemplo, qué equipo ganará un partido de fútbol, cuál será la diferencia de puntos entre el vencedor y el vencido, quién irá ganando al final del primer tiempo o qué jugador será el que anote más.

En la jerga del mundo de las apuestas, se denomina pick a cada uno de los pronósticos o jugadas que usted efectúa.

Las cuotas

Son un valor que indica el monto que puede ganar por una apuesta. Se expresan en forma de número decimal: 1.20, 2, 10… Al apostar 100 pesos a un evento de cuota 1.20 obtendría un beneficio de 20 pesos (ganancias = apuesta x [cuota - 1]).

Cuanto más alta sea la cuota asociada a un resultado, más improbable es que este se produzca. Los favoritos suelen tener cuotas bajas, mientras que los deportistas con pocas posibilidades de victoria tienen cuotas más elevadas.

En algunas casas de apuestas puede encontrar las cuotas expresadas siguiendo la nomenclatura americana. Consiste en el uso de números positivos o negativos sin decimales: +800, -250, -100… Los positivos indican la ganancia que se consigue al apostar 100 pesos. Y los negativos, la cantidad que es necesaria para ganar 100 pesos. Por ejemplo:

Cuota +300: apostando 100 pesos puede ganar 300

Cuota -250: apostando 250 pesos puede ganar 100

También hay una tercera forma de representar las cuotas: la inglesa. Se utiliza una fracción en la que se muestran las ganancias potenciales divididas entre la apuesta necesaria. Aquí tiene unos ejemplos:

Cuota 8/1: ganará 8 pesos por cada peso apostado

Cuota 1/2: ganará 1 peso por cada 2 pesos apostados

Cuota 2/5: ganará 2 pesos por cada 5 apostados

Tipos de apuestas deportivas

Simples

Apuesta al resultado de un único evento. Ganar o perder depende exclusivamente del desenlace de cada una de las situaciones a las que apueste. Aunque haga varias apuestas, cada una de ellas será tratada de manera independiente de las otras.

En un combate de boxeo podría apostar a quién resulta ganador, si es una victoria por KO o no y cuántos knockdown sufrirá uno de los púgiles. Que acierte o falle uno de los picks no interferirá en la cantidad que cobrará en el resto.

Combinadas

Debe elegir por lo menos dos situaciones (del mismo evento deportivo o de encuentros diferentes) y sólo cobrará si las acierta todas. Las cuotas de todas ellas se multiplican.

Por ejemplo, revisando las posibilidades que le ofrece su casa de apuestas favorita en los combates de boxeo, encuentra tres picks que llaman su atención:

Boxeo. Canelo VS Golovkin. Gana Canelo: 1.7

Boxeo. Canelo VS Golovkin. La victoria se decide a los puntos: 1.4

Boxeo. Benavídez VS Smith. Gana Benavídez: 1.12

La cuota de esta apuesta combinada sería de 1.7 x 1.4 x 1.12 = 2.66.

Apuestas de sistema

Son apuestas simultáneas a varios eventos, algunas de ellas simples y otras combinadas. No es necesario acertarlas todas para ganar. Las más comunes en la actualidad son:

Trixie: 4 apuestas en 3 eventos (3 dobles + 1 triple)

Patent: 7 apuestas en 3 eventos (3 simples + 3 dobles + 1 triple)

Yankee: 11 apuestas en 4 eventos (6 dobles + 4 triples + 1 cuádruple)

Lucky 15: 15 apuestas en 4 eventos (4 simples + 6 dobles + 4 triples + 1 cuádruple)

Alphabet: 26 apuestas en 6 eventos (2 patents + 1 yankee + 1 séxtuple)

Canadian: 26 apuestas en 5 eventos (10 dobles + 10 triples + 5 cuádruples + 1 quíntuple)

Lucky 31: 31 apuestas en 5 eventos (5 simples + 10 dobles + 10 triples + 5 cuádruples + 1 quíntuple)

Heinz: 57 apuestas en 6 eventos (15 dobles + 20 triples + 15 cuádruples + 6 quíntuples + 1 séxtuple)

Lucky 63: 63 apuestas en 6 eventos (6 simples + 15 dobles + 20 triples + 15 cuádruples + 6 quíntuples + 1 séxtuple)

Super Heinz: 120 apuestas en 7 eventos (21 dobles + 35 triples + 35 cuádruples + 21 quíntuples + 7 séxtuples + 1 séptuple)

Goliath: 247 apuestas en 8 eventos (28 dobles + 56 triples + 70 cuádruples + 56 quíntuples + 28 séxtuples + 8 séptuples + 1 óctuple)

Cada una de las apuestas tiene su propia cuota. El premio total de la apuesta de sistema vendrá dado por la suma de los premios de cada apuesta individual. A continuación puede ver un ejemplo con una apuesta de sistema Trixie (tres combinadas dobles y una combinada triple):

En primer lugar, debe seleccionar tres eventos:

Tenis. Ebden VS Nadal. Total de juegos inferior a 33: 1.81

Tenis. Thompson VS Seppi. Gana Seppi: 1.63

Tenis. Bautista VS Millman. Total de juegos superior a 33: 1.89

Con estos, ya tendría la posibilidad de hacer tres combinadas dobles y una triple. Cada una de ellas contará con su propia cuota:

Doble (1 y 2): 1.81 x 1.63 = 2.95

Doble (2 y 3): 1.63 x 1.89 = 3.08

Doble (1 y 3): 1.81 x 1.89 = 3.42

Triple (1 y 2 y 3): 1.81 x 1.63 x 1.89 = 5.57

El beneficio total será igual a la suma de cada una de las apuestas acertadas a su correspondiente cuota según la lista anterior.

Apuestas con hándicap

Fueron creadas para permitir apuestas más variadas en eventos que tienen un claro favorito. Al final del encuentro se le suman o restan un determinado número de puntos a uno de los contrincantes. Por ejemplo, en un encuentro de la NBA que enfrente a Los Ángeles contra Washington podría encontrar una apuesta con hándicap +3 a favor de la victoria de Washington.

Esto significa que, cuando finalice el encuentro, se añadirán 3 puntos al marcador de Washington para decidir el ganador virtual del partido. Este será el que determine si usted ha acertado o fallado su pick. Por ejemplo, si el resultado real ha sido Los Ángeles 102 – Washington 100, el resultado utilizado a efectos de apuestas sería Los Ángeles 102 – Washington 103.

La casa (casi) nunca pierde

Cuando participa en apuestas deportivas está jugando contra la propia casa de apuestas y no contra otros jugadores. Cuando usted gana, le quita dinero al establecimiento, y cuando pierde, es la casa la que se queda con su dinero.

Por esto, la casa estudia de manera milimétrica las condiciones de cada evento que ofrece. Así, los jugadores lo tienen más complicado para obtener beneficios si no estudian cada opción de manera detallada. La casa obtiene beneficios ofreciendo cuotas poco favorables para los apostadores.

Los desequilibrios en las cuotas

Las casas de apuestas tienen grupos de expertos que estudian cada evento y calculan las probabilidades de suceda cada resultado. Después, determinan las cuotas que asignarán a cada uno. Suele haber una diferencia en la cuantía que gana cuando acierta y la que pierde cuando falla. Esta hace que determinadas apuestas supongan movimientos perdedores a largo plazo para el jugador que los elige. Es ahí donde la casa saca sus beneficios.

Piense en un partido de fútbol entre el América y el Chivas. Usted estima las probabilidades de victoria de los primeros en un 60% y la casa de apuestas le ofrece una cuota de 1.5. Hace una apuesta de 100 pesos. Esto significa que:

El 60% de las veces recuperará lo apostado más un beneficio de 50 pesos

El 40% de las veces perderá 100 pesos

A largo plazo, usted terminará perdiendo dinero. Lo que gana cuando acierta es menor que lo que pierde cuando falla. Si repitiese este pick 100 veces, terminaría con unas pérdidas acumuladas de 1.000 pesos

Puede parecer que esta actividad sea una lucha desigual en donde lleva las de perder. Pero, ¡no se desanime! Es posible ganar en las apuestas deportivas de manera sostenida, como va a ver a continuación.

¿Cómo tener éxito en las apuestas deportivas?

Ya ha visto que las casas de apuestas actúan de manera minuciosa, ofreciendo condiciones que pueden hacerle perdedor a largo plazo. Para hacerles frente es imprescindible abordar las apuestas de manera sistemática, dejando de lado emociones, supersticiones y fanatismos a favor de uno u otro equipo.

En la actualidad, la mayor parte de las personas que invierten su dinero en las apuestas deportivas resultan perdedoras. Esto es porque apuestan para pasar el rato, de manera impulsiva o sin prestar atención a las cuotas.

Si usted sigue los siguientes consejos, estará por delante de la mayoría. Esto lo colocará un paso más cerca de convertirse en un apostador de éxito:

Gestione su dinero de manera inteligente

Los apostadores ocasionales ven el dinero como un premio y no dejan de preguntarse cuánto pueden ganar con esta actividad. Tienen la esperanza de ganar una gran apuesta que los haga millonarios en poco tiempo.

En cambio, los expertos ven el dinero como una herramienta y analizan cuánto pueden permitirse perder en cada operación. Su principal preocupación es la de conservar sus fondos, mientras los van haciendo crecer poco a poco.

Los jugadores exitosos tienen un capital específico para apostar (bankroll), que no utilizan para nada más. Y cada pick que realizan supone una pequeña cantidad de este. Los más agresivos no suelen arriesgar más del 5% de sus fondos en cada apuesta. Y los más conservadores se mantienen en el 1%.

Si su bankroll es de 1.000 pesos, las apuestas que hace deberían estar entre 10 y 50 pesos. A medida que gane o pierda dinero, tiene que ajustar los importes de acuerdo al tamaño total de sus fondos. Así, en caso de que su capital descienda hasta 900 pesos por tener una sucesión de resultados negativos, los tamaños de apuesta deberían ser reajustados a 9 – 45 pesos. Esto le garantizará que siempre tiene dinero para apostar y evitará que una mala racha lo deje sin capital.

Estudie bien el mercado en el que apuesta

La información es poder. Y para ser capaz de determinar las probabilidades reales de cada resultado en un evento debe estar al tanto de todas las noticias. Analice el rendimiento de cada atleta involucrado y las estadísticas de resultados en competiciones similares. Tenga en cuenta el efecto de posibles lesiones o sanciones en jugadores estrella cuando se trata de deportes de equipo.

Si no conoce bien todas las reglas de un deporte, debería empezar por documentarse. Para tener garantías de éxito en las apuestas tendrá que convertirse en un experto de la disciplina en la que va a invertir su dinero. Cuanto más especializado esté en una actividad, con más precisión podrá determinar los posibles resultados.

Apueste sólo a resultados que tengan esperanza matemática positiva

El punto más importante a la hora de hacer una apuesta es determinar cuál es su esperanza matemática. Es imprescindible elegir picks en los que cuando acierte, gane más de lo que pierde cuando falla. Para ello:

Estime la probabilidad de que suceda un resultado

Calcule sus beneficios en caso de acertar

Compare los beneficios potenciales con las posibles pérdidas

La apuesta tendrá esperanza matemática positiva si el resultado es positivo

Si el resultado elegido no tiene esperanza matemática positiva, no apueste en ese evento o busque otra casa de apuestas que ofrezca una cuota mejor

A continuación puede ver un ejemplo en un combate de boxeo entre David Benavídez y Caleb Plant en Ciudad de México:

Analizando el estado de forma, trayectoria de ambos y los sucesos que rodean al evento, usted da un 70% de probabilidades de victoria a Benavídez

Su casa de apuestas le ofrece 1.1 a favor de su boxeador. En caso de que apueste 500 pesos obtendría un beneficio de 50 pesos ([1.1 x 500] - 500)

El 70% de las veces ganaría 50 pesos, mientras que el 30% perdería 500: (70/100 x 50) - (30/100 x 500) = -115

Aunque usted vea claramente favorito a Benavídez, no debería apostar. La jugada tiene esperanza matemática negativa bajo las condiciones actuales

En cambio, si encuentra otra casa de apuestas en la que le ofrezcan 1.5 por la victoria de Benavídez, la situación sería más favorable:

El beneficio potencial ahora es de 250 pesos

El 70% de las veces gana 250, mientras que el 30% pierde 500: (70/100 x 250) - (30/100 x 500) = 25

Con estas condiciones, el pick tendría esperanza matemática positiva y podría apostar de manera rentable a largo plazo

Un atajo para descubrir la esperanza matemática del pick es multiplicar la cuota por la probabilidad de acierto. Resultados superiores o iguales a 1 indican esperanza positiva:

En el primer caso: 1.1 x 70/100 = 0.77 (negativa)

En el segundo caso: 1.5 x 70/100 = 1.05 (positiva)

Piense en el largo plazo

Ganar o perder en un único pick es irrelevante. Si elige siempre apuestas que tengan esperanza matemática positiva y mantiene una gestión de fondos conservadora, acabará ganando dinero a largo plazo. Independientemente de lo que ocurra en un evento concreto.

No se enfade ni se desanime si el resultado de un partido ha ido en su contra, desafiando toda la lógica. La ley de los grandes números le garantiza que tendrá resultados positivos en el cómputo global.

Lleve un diario

Un problema muy costoso que cometen algunos apostadores es caer en los mismos errores una y otra vez. Para evitarlo, es recomendable que cubra un diario con cada uno de los picks que efectúa. Así podrá descartar situaciones (casas de apuestas concretas, deportes o hábitos) en las que no gana dinero.

El diario también le servirá para detectar patrones en sus resultados positivos. Si los analiza con calma descubrirá situaciones rentables que podrá repetir en el futuro.

Los datos de cada apuesta que debería incluir en su diario son:

Bankroll total en el momento de hacer el pick

Fecha

Nombre de la casa de apuestas

Deporte

Nombre del evento

Competición en que se encuadra el encuentro

Cuota

Cantidad apostada

Resultado

Comentarios

También es interesante llevar un registro del global de beneficios y pérdidas. Dividiendo las primeras entre las segundas obtendrá un valor porcentual que representa su rendimiento.

(I.S.)