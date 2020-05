Hablar con una persona que te bloqueó por WhatsApp y otros "trucos"

MÉXICO.- Una de las búsquedas recurrentes en torno a WhatsApp es cómo hablar con alguien que te ha bloqueado, bueno primero debes pensar cómo esa persona tomará la idea de restablecer la comunicación.

Para este “truco” no se necesita instalar ninguna aplicación externa, deberás pedirle a algún amigo que te una al grupo con la persona que te bloqueó, luego deberá retirarse del grupo y quedarás como administrador.

De esta manera podrás hablar con la persona y visualizar su foto de perfil , sin embargo, si la otra persona abandona de inmediato el grupo no podrás hacer contacto.

Trucos de WhatsApp

Estos “trucos” pueden parecer cosa de todos los días para aquellos familiarizados con la tecnología, en embargo, nunca está de más recordar todo lo que está plataforma nos ofrece.

Cambiar color de letra en un chat de WhatsApp

Descarga Stylish Text desde Google Play o App Store y acepta todos los permisos.

Comienza a escribir tu mensaje y automáticamente aparecerá una ventana con el listado completo de fuentes y colores que puedes utilizar.

Lo único que debes hacer es seleccionar tu favorita y se aplicará en el mensaje de manera automática.

Videollamadas de hasta ocho personas

Tanto en Android como en iOS hay que seguir los siguientes pasos:

1- Abrir WhatsAp p e ingresar en la tercera pestaña, donde figura la opción “Llamadas”.

p e ingresar en la tercera pestaña, donde figura la opción “Llamadas”. 2- Buscar el icono del teléfono con el símbolo "+", que se encuentra en el margen inferior y presionarlo.

3- Ahora elegir la opción Nueva Llamada de Grupo.

Presionar en la opción "nueva llamada grupal" y luego ir sumando los contactos.

4- Empezar a añadir contactos hasta un máximo de siete. El octavo integrante es el usuario que está organizando la llamada grupal

5- Una vez hecho esto, iniciar la viodellamada.

No más palomitas azules

Basta con acudir a Ajustes (en Android se accede pulsando los tres puntos que aparecen en la esquina superior derecha), seleccionar Cuenta y presionar Privacidad. Dentro de este apartado, desactivar la casilla de Confirmación de lectura.

Usar un chat de listas

Podemos usar el chat de una persona que nos bloqueó como bloc de notas. Exnovio: -Comprar leche, mermelada, papel higiénico, entre otras cosas.

Si nadie nos ha bloqueado, podemos usar nuestro propio chat.

Audios secretos

Si queremos evitar que media ciudad escuche nuestras conversaciones, basta con acercarse el móvil a la oreja.

Emoticones grandes

Para verlos con el tamaño máximo se deben enviar de uno en uno, si enviamos dos a la vez se verán algo más pequeños.

Cambiar formatos

La aplicación brinda la posibilidad de poner negrita, cursiva, tachado e incluso monoespaciado.

En el caso de querer escribir en cursiva, coloca un guion bajo antes y después del texto. (_texto_).

Si quieres marcar algo en negrita, basta con colocar un asterisco antes y después del texto. (*texto*).

Para tachar el texto, coloca virgulilla antes y después del texto. (~texto~).

En el caso del monoespaciado, hay que colocar tres comillas invertidas antes y después del texto. (```texto```).

Foto de perfil oculta

Otra de las personalizaciones de la aplicación permite, mediante el menú de Ajustes-Cuenta-Privacidad, escoger quién ve esta información, para todos, para nuestros contactos u oculta.

Buscar mensajes

Se puede buscar dentro de un chat en concreto, seleccionando los tres puntos de ajustes, marcando la opción Buscar y tecleando alguna palabra que pueda acompañar al mensaje ansiado.

Enviar mensajes con el asistente

Lo que debemos hacer es activar el asistente de Google con el comando de voz "Ok, Google". Después, indicaremos por comando de voz a quién queremos enviar el mensaje ("manda un WhatsApp a Mamá"),

Modo oscuro

El WhatsApp en modo oscuro usa menos batería. Para sustituir el blanco nuclear del fondo de la aplicación, tan sólo hay que irse a Ajustes generales, Chats y en Tema.

