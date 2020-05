HBO Max se une a las opciones de streaming

EE.UU.— ¿Es una pandemia el momento perfecto para lanzar un servicio de streaming relativamente caro? AT&T espera que sí. La compañía telefónica invierte miles de millones de dólares en HBO Max.

Luego de varias meses, HBO Max llega para hacerle competencia a los hasta ahora favoritos del streaming Netflix y recientemente Disney Plus.

The wait is finally over. #HBOMax is officially here. If you need me, I'll be streaming. https://t.co/uOL8RByhNp