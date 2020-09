Herramientas para videoconferencias que hacen más fácil tu trabajo

Zoom es una aplicación que permite a sus usuarios hacer videollamadas de forma ilimitada. Gracias a esta tecnología, los cambios que ha sufrido la sociedad debido al coronavirus no han afectado tanto como se creía. Ahora, la nueva realidad es el teletrabajo, así que conocer todo sobre zoom te permitirá aprovechar al máximo sus funciones.

Funciones de zoom

Gracias a zoom tienes la posibilidad de crear o unirte a reuniones ilimitadas. En su faceta gratuita, tales videollamadas tienen una duración de 40 minutos; sin embargo, puedes volver a iniciarla sin ningún problema y obtener otros 40 minutos más. Pero eso no es lo único que hace este programa que se ha convertido en el más práctico de nuestros días. Zoom también ofrece:

Grabar y guardar reuniones.

Compartir pantalla con los participantes, además de hacer anotaciones en ella lo que resulta útil si quieres explicar un punto detalladamente.

Crear grupos públicos y privados dentro de zoom

Usar fondo virtual.

Aprovechar todas estas funciones permitirá que los asistentes a la reunión disfruten más de está, además de sacar mayor provecho. Todos están usando zoom y que es que muy fácil descargarlo y tener una cuenta gratuita en la app.

¿Cómo registrarse en Zoom?

La vía más fácil es vincular zoom con tu cuenta Google. Aun así, tendrás que completar unos pocos datos que permitirán al sistema determinar si eres o no mayor de edad. Recordemos que al tratarse de una plataforma que incluye mensajes de video, es mejor mantener a los niños fuera del alcance de este. ¿Qué datos se solicitan para el registro?

Nombre completo.

Fecha de nacimiento.

Correo de activación.

Contraseña.

Una vez que llega el mensaje a tu correo para poder confirmar y así activar tu cuenta en Zoom, ya podrás acceder a todas las reuniones que quieras. Puedes mantener la sesión activa en tu celular, de esa manera, será más fácil acceder a los enlaces de reunión de tus amigos, compañeros de trabajo y demás.

¿Qué tan seguro es utilizar zoom?

La realidad es que hasta hace poco no se le daba mucha importancia a esta plataforma. No obstante, la cuarentena y los largos días de confinamiento hicieron que tuviéramos que innovar y cambiar nuestro estilo de vida a uno más virtual.

Reuniones de trabajo, clases escolares, e incluso cultos religiosos se están llevando a cabo por este medio. Por eso, a medida que se han hecho las debidas actualizaciones, también se han corregido problemas de seguridad con el fin de evitar sabotajes dentro de las reuniones y el zoombombing.

La forma para proteger tu cuenta, y en consecuencia, la privacidad de tus reuniones es seguir los siguientes pasos:

Usar un ID diferente en cada reunión que realices.

No enviar el ID en redes sociales o sitios públicos.

Colocar un código de acceso para que los invitados puedan ingresar a tu reunión.

Usar sala de espera, de esa manera podrás elegir quien estará en tu reunión y a quién expulsar.

Mantener actualizada la aplicación en los dispositivos donde la usas.

Las mejores alternativas a la aplicación zoom para reuniones

A pesar de la popularidad que tiene zoom para realizar reuniones de trabajo, no todos los usuarios están conformes con el servicio. Bien puede ser porque necesitan de otras funciones que no tiene zoom o no se sienten completamente seguros. Así que hay otras alternativas a zoom que seguro te gustarán probar.

Google meet es bastante conocido ente los estudiantes de básica. A través de esta plataforma del gigante de internet es posible realizar reuniones sincronizadas con la cuenta Gmail. Gracias a este programa es posible compartir videos, la pantalla de escritorio de tu computador para mostrar al profesor y compañeros tu presentación de la clase.

Skype es probablemente la aplicación de mensajería instantánea más conocida de esta lista pues tiene un gran recorrido en el mundo. Además de ser gratis y compatible con todos los sistemas operativos, puedes hacer videollamadas y llamadas cuando quieras. Además, podrás compartir archivos pesados desde cualquier dispositivo.

La aplicación que se está convirtiendo en una verdadera estrella de las reuniones es Telegram. Aunque no puedes hacer videollamadas, si tienes la oportunidad de crear grupos de más de 2000 mil personas, algo que ninguna otra aplicación tiene. Sin mencionar el alto nivel de seguridad y ajustes avanzados que permiten mantener en secreto todos tus chat.

(I.S.)