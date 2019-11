ESTADOS UNIDOS.- Esta semana, el centro de rescate canino Mac’s Mission compartió las fotografías de un cachorro que se volvieron virales en redes sociales, pues este perro tiene una característica peculiar; una diminuta cola en su frente.

Desde entonces, el centro de rescate bautizó al pequeño como Narwhal y buscan donaciones para poder ayudarlo con sus exámenes.

Los internautas no dudaron en comentar y empezaron sus especulaciones sobre el origen de la extraña característica del cachorro. Algunos incluso bromearon comentando que el perro fue “mal ensamblado”, pero un análisis aclaró todas las dudas.

Luego de ver que se había generado tanta expectación por el cachorro, el centro canino puso punto final a las dudas con una publicación.

“Debido al millón de preguntas. La cola no está conectada a nada y no tiene otra finalidad que convertir a este cachorro en el más genial de todos. El Dr. Heuring dijo que no hay una razón en este momento para que se le retire”. “Narwhal se comporta como cualquier otro cachorro y parece completamente saludable”, añadieron.