Hombre embarazado y personas no binarias, los nuevos emojis de 2021

CIUDAD DE MÉXICO.- Los emojis se han convertido en una parte más de nuestro lenguaje diario a través de canales de mensajería como WhatsApp. Esas caritas que nos ayudan a expresar lo que queremos a través de una pantalla, sin la necesidad de usar texto o voz, no obstante, parecen no ser suficientes y aún dejan fuera una amplia comunicación.

Desde hace tiempo, conforme la sociedad lo demanda, los emojis comenzaron a ser más inclusivos. Sus creadores lanzaron dibujos con distintos tonos de piel y demás para los integrantes de la comunidad LGBT+, como parejas del mismo sexo. Ahora, planean llevar más allá la inclusión, con nuevos emojis este 2021.

Los nuevos emojis incluyentes de 2021

La Emojipedia dio a conocer algunos emojis que podrían llegar a los dispositivos de todo el mundo para septiembre de este año.

Los diseños están pensados en la inclusión, pues se agregan distintos emojis sin género. En el catálogo ofrecen versiones masculinas, femeninas y neutrales, por lo que sería un gran cambio en la manera de comunicación.

Imagen de algunos emojis que se sumarán a los servicios de mensajería. Foto vía Facebook

También se agregan hombres y personas no binarias en gestación. Ya no habrá un príncipe o princesa, ahora será un género neutro y se le llamará "persona con corona". Además, se añadirán hombres y mujeres con barba.

"Significarán que casi todos los emojis pueden tener una opción predeterminada de género neutral, con la opción de usar una mujer u hombre cuando sea relevante", mencionó Jeremy Burge, fundador de la Emojipedia.

¿Cuándo estarán disponibles los nuevos emojis de 2021?

Otra de las novedades serán las manos en diferentes y combinados tonos de piel. Estos aparecen dándose un apretón de manos o formando un corazón juntando los pulgares e índices. Entre los nuevos iconos habrá un coral, muleta, radiografía y una resbaladilla.

Estos emojis están a prueba a través del proceso Unicode, que lanza un borrador de todos para recibir comentarios, antes de ser aprobados y lanzados en septiembre próximo. A partir de su aprobación, es decisión de cada compañía elegir cuándo actualizan sus dispositivos con las nuevas creaciones.

