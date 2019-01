Hyundai presenta prototipo de automóvil que puede escalar

Seúl (Notimex).- Hyundai Motor presentó hoy un nuevo concepto de automóvil que podría convertirse en una herramienta viable para operaciones de búsqueda y rescate, pues además de circular sobre sus llantas, puede caminar sobre cuatro extremidades, subir escaleras o escombros.

Going well beyond emergency situations the Hyundai Elevate Concept uses wheels with robotic legs allowing users to drive, walk or even climb over the most treacherous of terrains. To be unveiled at @CES 2019. https://t.co/Sy0lw7k99K pic.twitter.com/mTRCxua5zl

— Hyundai Motor UK (@Hyundai_UK) January 8, 2019